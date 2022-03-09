İstanbul'da özel araçların trafiğe çıkması yasak mı? 10 Mart-11 Mart hususi otomobiller trafikte yasak mı? İstanbul'da özel araç yasağı var mı? soruları işe gitmek isteyen vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. İstanbul'da Sibirya üzerinden gelen soğuk hava dalgasının etkisi altına girecek olan İstanbul'da 10 Mart Perşembe günü yoğun kar yağışının başlaması bekleniyor. İstanbul Valiliği yaptığı toplantıda kar yağışları nedeniyle yaşanması muhtemel sorunların nüne geçebilmek için bir takım tedbirler aldı.

İstanbul'da günlerdir beklenen kar yağışı kendisini gösterdi. Sibirya üzerinden önce Karadeniz'e ardından da Marmara Bölgesi'ne geçen soğuk hava dalgası nedeniyle İstanbul'da günlerdir yoğun kar yağışı bekleniyordu. Aybar Kar Fırtınası olarak adlandırılan yoğun kar yağışı nedeniyle İstanbul Valiliği bazı tedbirleri de hayata geçirdi.

İstanbul'da 10 Mart Perşembe gününden itibaren 14 Mart Pazartesi'ye kadar okulların tatil edildiği açıklandı. Ayrıca otogarlardan yolcu otobüslerinin kalkışı yasaklandı. Motokurye ve motosiklet kullanımı da şehir içinde yasaklandı.

İstanbul'da özel araçların trafiğe çıkması yasak mı?

İstanbul'da zel aracı ile trafiğe çıkmak isteyen vatandaşlar İstanbul'da özel araç yasağı var mı? sorusuna yanıt arıyor. İstnbul Valiliği'nden şu anda özel araç yasağına dair bir açıklama gelmedi. Kar yağışının durumuna göre böyle bir yasak ilerleyen günlerde gelebilir.

10 Mart-11 Mart hususi otomobiller trafikte yasak mı?

Şu anda İstanbul'da özel araçların trafiğe çıkmasına dair bir yasak bulunmuyor. Vatandaşlar yoğun kar yağışında sıkıntı yaşamamak için kış lastiği ile ve gerekirse zincir takarak trafiğe çıkabilir.

Ocak ayında yağan karda özel araçlar yasaklanmıştı

Ocak ayında havaların soğuması ile İstanbul'da başlayan yoğun kar yağışı trafikte ciddi sorunları da beraberinde getirmişti. İstanbul Valiliği kentte belli saatler arasında özel araçların trafiğe çıkmasını yasaklamıştı. İstanbul Valiliği tarafından alınan karar sonrası polis ekipleri köprüler ve Avrasya'da çift yönlü kontrol noktası oluşturarak özel araçlara izin vermedi.

İstanbul Valiliği'nin aldığı kar tedbirleri

İstanbul Valiliği kentte beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamaların yaşanmaması için bazı tedbirleri hayata geçirdi. İşte İstanbul Valiliği'nin aldığı kararlar;

* Esenler, Harem ve tüm cep otogarlarındaki şehirlerarası yolcu otobüslerinin çıkışlarının 9 Mart Çarşamba günü saat 16:00'dan itibaren durdurulmasına

* Trakya ve Anadolu istikametlerinden İstanbul yönüne seyaha eden kamyon ve TIR'ların İstanbul'a girişlerinin 9 Mart Çarşamba saat 00.00'dan itibaren kısıtlanmasına,

* AVM'lerin 9 Mart Çarşamba gününden itibaren bir sonraki duyuruya kadar saat 18.00'de kapanmasına, AVM otoparklarının kullanılmak üzere açık bulundurulmasına,

* Motokuryeler, motor ve scooter'ların 9 Mart Çarşamba günü saat 00.00'dan itibaren bir sonraki duyuruya kadar trafiğe çıkışının kısıtlanmasına karar verildi. .