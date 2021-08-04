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TIMETURK / GENEL / İstanbul'da orman yangını mı çıktı? Yangın nerede çıktı? Yangın söndürüldü mü?

İstanbul'da orman yangını mı çıktı? Yangın nerede çıktı? Yangın söndürüldü mü?

İstanbul'da orman yangını mı çıktı? Yangın nerede çıktı? Yangın söndürüldü mü? Türkiye'nin güney kesimlerinden gelen orman yangınları haberleri içimizi yakarken bir yangın haberi de İstanbul'dan geldi. İstanbul'un Beykoz ilçesinde ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenlerden ötürü yangın çıktı. Çıkan yangın ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

1 Gün Önce
2021-08-04 15:20:53
İstanbul'da orman yangını mı çıktı? Yangın nerede çıktı? Yangın söndürüldü mü?

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İstanbul'da orman yangını mı çıktı? Yangın nerede çıktı? Yangın söndürüldü mü? Türkiye'nin güney kesimlerinden gelen orman yangınları haberleri içimizi yakarken bir yangın haberi de İstanbul'dan geldi. İstanbul'un Beykoz ilçesinde ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenlerden ötürü yangın çıktı. Çıkan yangın ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

İstanbul'da orman yangını mı çıktı?

İçimizi yakan orman yangınları devam ederken bir yangın haberi de İstanbul'dan geldi. İstanbul Beykoz'da ormanlık alanda yangın çıktıüğı haberi vatandaşları endişelendirdi.

Beykoz'da çıkan yangın söndürüldü mü?

Yangına kısa sürede müdahale eden ekipler alevleri kontrol altına aldı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Valilikten açıklama geldi

İstanbul Valiliği'nden Beykoz'da çıkan orman yangınına ilişkin açıklama geldi. Yapılan açıklamada şöyle denildi: "Bugün saat 13.04'te Beykoz Tokatköy Yuşa Tepesi civarındaki ormanlık alanda yangın ihbarı alınmıştır. Bölgeye süratle güvenlik, itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edilmiştir.Karadan ve helikopterle havadan yapılan müdahale neticesinde, yangın saat 13.30 itibariyle söndürülmüş olup soğutma çalışmaları devam etmektedir. Yangında 300 metrekarelik örtü yanmış olup, yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlatılmıştır" denildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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