İstanbul'da okullar yarın tatil mi? Yarın İstanbul'da okul var mı? 1 Aralık Çarşamba Valilik açıklama yaptı mı? İstanbul'da lodosun etkisiyle başlayan fırtına nedeniyle evlerin çatıları uçtu, tabelalar devrildi ve ağaçlar söküldü. Kentte fırtına nedeniyle 4 kişinin de öldüğü bilgisi geldi. Bu gelişmelerden sonra İstanbul'da Valilik kararı ile okullar 30 Kasım'da tatil edildi. İstanbul'da yer yer rüzgarlı hava devam ederken öğrenciler de yarın İstanbul'da tatil oldu mu sorusunu soruyor? İşte 1 Aralık Çarşamba İstanbul'da okulların durumuna ilişkin son gelişmeler...

İstanbul'da okullar yarın tatil mi? Yarın İstanbul'da okul var mı? 1 Aralık Çarşamba Valilik açıklama yaptı mı? İstanbul'da lodosun etkisiyle başlayan fırtına nedeniyle evlerin çatıları uçtu, tabelalar devrildi ve ağaçlar söküldü. Kentte fırtına nedeniyle 4 kişinin de öldüğü bilgisi geldi. Bu gelişmelerden sonra İstanbul'da Valilik kararı ile okullar 30 Kasım'da tatil edildi. İstanbul'da yer yer rüzgarlı hava devam ederken öğrenciler de yarın İstanbul'da tatil oldu mu sorusunu soruyor? İşte 1 Aralık Çarşamba İstanbul'da okulların durumuna ilişkin son gelişmeler...

İstanbul'da yaşanan fırtına hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Fırtına nedeniyle İstanbul'da pek çok uçak seferleri iptal edildi, vapur ve feribot seferleri de durduruldu. Saatteki hızı 100 km'ye kadar çıkan fırtına nedeniyle meydana gelen kazalarda 4 kişi de hayatını kaybetti. İstanbul'da 30 Kasım'da okullarda eğitime ara verildiği açıklandı. Ancak yer yer fırtınanın devam ettiği İstanbul'da yarın okulların tatil edilip edilmeyeceği pek çok öğrenci ve veli tarafından merak ediliyor.

İstanbul'da okullar yarın tatil mi?

İstanbul'da 1 Aralık Çarşamba günü okulların tatil olduğuna dair henüz açıklama gelmedi. İstanbul'da yarın okulların tatil edildiğine dair gelişme yaşanırsa haberimizi güncelleyeceğiz.

Yarın 1 Aralık Çarşamba İstanbul'da okul var mı?

Valilik tatil açıklaması henüz yapmadı. Dolayısıyla İstanbul'da okullar yarın var. Öğrenciler 1 Aralık Çarşamba günü okullardaki yerlerini alacak.

1 Aralık Çarşamba Valilik açıklama yaptı mı?

İstanbul'da okulların tatil edilmesine İstanbul Valiliği karar veriyor. İstanbul hava durumu değerlendirilerek okulların tatil edilip edilmeyeceğin karar verilecek. 1 Aralık Çarşamba İstanbul okul tatili ile ilgili gelişmelere İstanbul Valiliği'nin sosyal medya hesaplarından ulaşabilirsiniz.

30 Kasım'da okullar tatil

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi: "İstanbul'da hayatı olumsuz etkilemeye devam eden lodos nedeniyle, eğitim kurumlarımızda yüz yüze eğitime 30 Kasım Salı günü bir gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personel izinli sayılacaktır."

İstanbul Valiliği'nden "30 Kasın tatil" açıklaması

Açıklamada şu ifadelere ver verildi: "İstanbullu vatandaşlarımızın ve öğrencilerimizin olumsuz hava koşulları sebebiyle mağduriyet yaşamamaları için Valiliğimizce, resmi-özel tüm okullar, halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kursları da dahil olmak üzere, bütün eğitim kurumlarında 'yüz yüze eğitim' faaliyetlerine 30 Kasım 2021 Salı günü bir gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malul ve engelliler ile hamile personelimiz de ayrıca bir talimat veya talebe gerek kalmaksızın, belirlenen tatil süresince idari izinli sayılacaklardır."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.