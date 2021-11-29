İstanbul'da okullar tatil mi? 30 Kasım Salı (yarın) okul var mı? İstanbul'da fırtına nedeniyle açıklanan son rakamlara göre 4 kişi hayatını kaybetti. İstanbul'da etkili olan fırtına nedeniyle pek çok evin çatısı uçtu, ağaçlar devrildi, tabelalar uçtu. İBB'den yapılan açıklamada kentte fırtınalı havada 232 tehlike arz eden parça düştü. Çocuklarını okula gönderecek olan veliler de yarın (30 Kasım Salı) okulların tatil edilip edilmeyeceğini merak ediyor. Meteoroloji'den alınan tahminlere göre İstanbul'da fırtınalı havanın 30 Kasım Salı günü de (yarın) devam edeceği bildirildi.

İstanbul'da okullar tatil mi? 30 Kasım Salı (yarın) okul var mı? İstanbul'da fırtına nedeniyle açıklanan son rakamlara göre 4 kişi hayatını kaybetti. İstanbul'da etkili olan fırtına nedeniyle pek çok evin çatısı uçtu, ağaçlar devrildi, tabelalar uçtu. İBB'den yapılan açıklamada kentte fırtınalı havada 232 tehlike arz eden parça düştü. Çocuklarını okula gönderecek olan veliler de yarın (30 Kasım Salı) okulların tatil edilip edilmeyeceğini merak ediyor. Meteoroloji'den alınan tahminlere göre İstanbul'da fırtınalı havanın 30 Kasım Salı günü de (yarın) devam edeceği bildirildi.

Türkiye'nin kıyı şeritleri ve İstanbul'da etkili olan fırtınalı hava vatandaşlara zor anlar yaşatmaya devam ediyor. İstanbul'da gün içinde fırtına kaynaklı peş çok olay yaşandı. Binaların çatısı uçtu, tabelalar devrildi, ağaçlar köklerinden söküldü. Çocuklarını okula gönderecek olan veliler ise fırtına nedeniyle diken üstünde. Veliler okulların tatil edilip edilmeyeceği sorusuna yanıt arıyor. Peki İstanbul'da okullar tatil mi? 30 Kasım Salı (yarın) okul var mı? Fırtına nedeniyle okullar İstanbul'da tatil edilir mi?

İstanbul'da 30 Kasım Salı (yarın) okullar tatil mi?

İStanbul'da 30 Kasım Salı günü okulların tatil edilip edilmeyeceğine ilişkin kararı İstanbul Valiliği verecek. Valilikten bu yönde bir açıklama gelmedi. Konuyla ilgili yaşanacak son dakika gelişmeleri haberimizde olacak.

30 Kasım Salı (yarın) İstanbul'da fırtına olacak mı?

İstanbul'da 30 Kasım Salı günü fırtılanlı havanın devam edeceği belirtildi. Meteoroloji'den yapılan tahminlere göre kentte rüzgarlı hava halen kendisini gösterecek. Vatandaşlar yaşanabilecek olumsuzluklara karşı hazırlıklı ve temkinli olmalı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yarın kuvvetli rüzgarın beklendiği İstanbul'da tedbirli olunması yönünde uyarıda bulundu. İstanbul'da 30 Kasım'da rüzgar 41 kilometre hızla esecek.

İBB'den fırtına açıklaması

İBB'den yapılan açıklamada, "33 çatı uçtu, 192 ağaç devrildi, 232 tehlike arz eden parça düştü, 52 trafik ışığı ve yön tabelası devrildi, 12 araç hasar gördü" denildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.