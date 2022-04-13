İstanbul'da musluktan su içilir mi? Musluk suyu içilir mi? Musluk suyu güvenli mi? Musluk suyunda bakteri ve mikrop var mı? Damacana su fiyatlarına son aylarda gelene zamlar vatandaşın belini bükmeye başladı. 4 ay önce 10 TL olan bir damacana suyun fiyatı Nisan ayında 30 lira seviyesine kadar çıktı. Akaryakıt ve giderlerde yaşanan artış nedeniyle yaşandığı iddia edilen artışlardan sonra vatandaşlar musluk suyuna yönelmeye başladı. Peki İstanbul'da musluktan su güvenli şekilde içilir mi?

İstanbul'da musluktan su içilir mi? Musluk suyu içilir mi? Musluk suyu güvenli mi? Musluk suyunda bakteri ve mikrop var mı? Damacana su fiyatlarına son aylarda gelene zamlar vatandaşın belini bükmeye başladı. 4 ay önce 10 TL olan bir damacana suyun fiyatı Nisan ayında 30 lira seviyesine kadar çıktı. Akaryakıt ve giderlerde yaşanan artış nedeniyle yaşandığı iddia edilen artışlardan sonra vatandaşlar musluk suyuna yönelmeye başladı. Peki İstanbul'da musluktan su güvenli şekilde içilir mi?

Son zamanlarda su fiyatlarına gelen zamlar gıda ürünlerine gelen zamları solladı. Aylar içerisinde damacana su fiyatları yüzde 200 oranında zamlandı. 4 ay önce 10 TL seviyesinden satılan 19 litrelik damacana su fiyatları 30 TL'ye çıktı. Durum böyle olunca bir ailenin içme suyu giderleri de katlanarak arttı. Su fiyatlarında yaşanan artıştan sonra satışların yüzde 40 oranında azaldığı beliritiliyor. Kimileri İstanbul'da kaynak sulardan su almaya başlarken kimileri de musluk sularına yöneldi. Peki İstanbul'da musluktan su içmek güvenli mi?

İstanbul'da musluktan su içilir mi?

İSKİ tarafından İstanbulluların musluklarına ulaşışan su gönül rahatlığşa tüketilebilir. İstanbul'da musluklardan akan su, İSKİ'nin su laboratuvarlarında düzenli olarak test ediliyor. Bu laboratuvarlarda, musluklardan akan suyun kalitesinin izlenmesinin yanında; ham su kaynaklarındaki su kalitesi mikrobiyolojik açıdan gözlemleniyor. İSKİ laboratuvarında ağır metallerden toksinlere, mikrobiyolojik analizlerden suyun tadına, kokusuna ve kirletici parametrelere kadar birçok analiz yapılabildiği kaydedildi.

Musluk suyu içilir mi?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Dünya Su Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, kente günde 22 arıtma tesisinde arıtılan yaklaşık 3 milyon metreküp suyun, 23 bin kilometrelik içme suyu ağıyla vatandaşlara ulaştırıldığını ve bu suyun güvenle içilebildiğini duyurdu. Yılda yaklaşık 25 bin numunede 96 farklı parametrede 300 bin analizin yapıldığını belirten İSKİ Genel Müdürü Raif Mermutlu şebeke suyunu içerek vatandaşların suyu rahatlıkla içebileceğini ifade etti.

İSKİ'nin su kalite raporları, aylık olarak www.iski.gov.tr internet sitesinde yayınlanmaktadır. Bu raporlar incelendiğinde, İSKİ'nin İstanbul'a sağladığı içme suyunun, Sağlık Bakanlığı'nın 'İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmelik' kriterlerine ve uluslararası standartlara her zaman uygun olduğu görülecek.

Musluk suyunda bakteri ve mikrop var mı?

İstanbul'da arıtılmış içme suyu, evlere şebekenin yüzde 99'u yenilenmiş ve içerisinde herhangi bir kirlilik barındırmayan düktil font borularla ulaştırılıyor. İSKİ'nin İstanbul'a verdiği suyun kalitesi, içme suyu arıtma tesisi laboratuvarlarında ve Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından akredite İSKİ Merkez Laboratuvarı'nda sürekli olarak kontrol ediliyor. Ayrıca şebeke suyumuz İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nce de periyodik olarak denetleniyor. .