İstanbul'da motosiklet kullanımı yasak mı? İstanbul'da motosiklet yasağı kalktı mı? Motosiklet yasağı devam ediyor mu?
İstanbul'da motosiklet kullanımı yasak mı? İstanbul'da motosiklet yasağı kalktı mı? Motosiklet yasağı devam ediyor mu? Moto kurye yasak mı? İstanbul'da yaklaşık 1 hafta süren kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yoğun kar yağışları ile birlikte kent genelinde buzlanma olayı da görülüyor. İstanbul'da motosiklet kullanımı ve moto kurye yasağının bir süre daha devam ettiği belirtildi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yaptığı son açıklamada motosiklet ve moto kuryelerin trafiğe çıkış yasağının sürdüğünü duyurdu.
2022-01-27 10:16:48
İstanbul'da uzun süre devam eden kar yağışları hayatı olumsuz etkiledi. Yoğun kar yağışları nedeniyle trafikte aksamalar yaşandı. Ekiplerin kar temizleme çalışması devam ederken İStanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan motosiklet ve moto kurye uyarısı geldi.
İstanbul'da motosiklet kullanımı yasak mı?
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya daha önce yaptığı açıklamada İstanbul'da motosiklet ve moto kurye yasağı uygulandığını açıklamıştı. Kar yağışlarının bittiği şu günlerde vatandaşlar yasağın devam edip etmediğini merak ediyordu.
İstanbul'da motosiklet yasağı kalktı mı?
Yerlikaya sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Özellikle ara sokaklarda, buzlanma ve kar temizleme çalışmaları devam ettiğinden motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkış yasağı sürmektedir" dedi.
İstanbul'da kar tedbirleri
İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 25.01.2022 tarihli toplantısında; Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden alınan tahmin raporları ve devam eden olumsuz hava koşulları nedeniyle;
Kurumlarımızca zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla; güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında; memur, işçi ve diğer personelin 26 Ocak 2022 Çarşamba günü idari izinli sayılmasına,
Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malûl, engelli ve hamilelerin 26-27-28 Ocak 2022 tarihlerinde idari izinli sayılmalarına,
Esenler, Harem ve tüm cep otogarlarındaki şehirlerarası yolcu otobüslerinin çıkışlarının 26 Ocak 2022 Çarşamba günü saat 09.00'a kadar durdurulmasına,
İstanbul'da bulunan Üniversite Rektörlerimizle yapılan istişareler doğrultusunda ilimizde yükseköğrenime 31 Ocak 2022 Pazartesi gününe kadar ara verilmesine,
Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri'nde 26-27-28 Ocak 2022 tarihlerinde eğitime ara verilmesine,
Trakya ve Anadolu istikametlerinden İstanbul yönüne seyahat eden araçların, ilimize girişinin ikinci bir duyuruya kadar kısıtlanmasına,
Karar verilmiştir. .
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