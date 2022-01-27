İstanbul'da motosiklet kullanımı yasak mı? İstanbul'da motosiklet yasağı kalktı mı? Motosiklet yasağı devam ediyor mu?

İstanbul'da motosiklet kullanımı yasak mı? İstanbul'da motosiklet yasağı kalktı mı? Motosiklet yasağı devam ediyor mu? Moto kurye yasak mı? İstanbul'da yaklaşık 1 hafta süren kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yoğun kar yağışları ile birlikte kent genelinde buzlanma olayı da görülüyor. İstanbul'da motosiklet kullanımı ve moto kurye yasağının bir süre daha devam ettiği belirtildi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yaptığı son açıklamada motosiklet ve moto kuryelerin trafiğe çıkış yasağının sürdüğünü duyurdu.