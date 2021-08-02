İstanbul'da mezar fiyatları ne kadar oldu? Ankara mezar fiyatları ne kadar?

Mezar fiyatları ne kadar? sorusu birçok kişi tarafından oldukça sık sorulan soruların başında gelmektedir. Özellikle İstanbul’da mezar arayan vatandaşların en çok merak ettiği konuların başında gelen mezar fiyatları oldukça sık araştırılmaktadır. 2021 yılı itibari ile mezar fiyatlarında yaşanan artış, koronavirüs pandemisi ile etkisini fazlaca göstermektedir. Peki İstanbul’da mezar fiyatları ne kadar oldu? İBB Mezarlıkla Müdürlüğü mezar fiyatları ne kadardır? 2021 yılında mezar fiyatlarına ne kadar zam yapıldı? İstanbul Avrupa ve Anadolu yakasında mezar fiyatları kaç TL’den başlamaktadır? Yayla, Kayabaşı, Edirnekapı, Karacaahmet gibi mezarlıklarda mezar fiyatları ne kadar?

Koronavirüs pandemisi nedeniyle artan ölüm sayısı, mezar ihtiyacını da oldukça arttırmıştır. Birçok kişi özellikle İstanbul'da mezar yeri bulabilmek için internet üzerinden çeşitli araştırmalar yapmaktadır. Mezarlıkların fiyatlarının da ne olduğu oldukça merak edilen konuların başında gelmektedir. 1 Nisan 2021 yılı itibari ile yürürlülüğe giren zamlı mezar fiyatları oldukça merak konusu. İşte tüm detayları ile İstanbul mezar fiyatları…

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından 2020 Aralık ayında alınan karara göre İBB tarafından hizmet verilen mezarlıklarda fiyat artışının olacağı kararlaştırıldı. Varılan karara göre zamlı fiyatlar 2021 Nisan ayı ile birlikte yürürlüğe konuldu. Özellikle Anadolu ev Avrupa yakasındaki belli konumlarda yer alan mezarlıklarda ciddi bir artışın olduğu görüldü. Alınan karara göre mezar fiyatları şöyle oldu;

Tek katlı lahit mezar 1600 liradan 1750 liraya çıkartıldı.

Çift katlı lahit mezar 2 bin liradan 2 bin 200 liraya çıkartıldı.

Yer hariç kabir nakli 1800 liradan 2 bin liraya yükseldi

1.Grup mezarlıklarda (Karacaahmet, Nakkaştepe, Çengelköy, Zincirlikuyu, Aşiyan) yer bedeli 6 bin liradan 6 bin 600 liraya, cenazenin yanındaki boş yer bedeli 17 bin liradan 18 bin 700 liraya, boş mezar yeri bedeli 34 bin liradan 37 bin 400 liraya yüseldi.

2.Grup mezarlıklarda (Edirnekapı Şehitlik, Feriköy, Sütlüce, Emirgan) yer bedeli 1.100 liradan 1.200 liraya, cenazenin yanındaki boş yer bedeli 7 bin liradan 7 bin 500 liraya, boş mezar yeri bedeli 14 bin liradan 15 bin liraya çıkartıldı.

3.Grup mezarlıklarda (Kurtköy, Çekmeköy, Kilyos, Cebeci) 100 lira olan cenaze için yer bedeli değişmedi. Cenazenin yanındaki boş yer bedeli 2 bin 250 liradan 2 bin 500 liraya, boş mezar yeri 4 bin 500 liradan 5 bin liraya çıktı.

4.grup mezarlıklarda (köy konumunda olan mezarlıkların bulunduğu grup)cenaze için yer bedeli 100 lira olarak kaldı. Cenazenin yanındaki boş yer bedeli 1.100 liradan 1.200 liraya, boş mezar yeri 2 bin 200 liradan 2 bin 400 liraya yükseldi. Azınlık mezarlarında cenaze için yer bedeli 500 lira olarak kaldı. Cenazenin yanındaki boş mezar yeri 4 bin 400 liradan 4 bin 800 liraya, boş mezar yeri 7 bin 150 liradan 7 bin 800 liraya çıkarıldı.

Ankara mezarlık fiyatları nelerdir?

Ankara mezarlık fiyatları ise şöyle oldu;

Mamak Ortaköy ve Sincan Çimşit Mezarlığında beton mezar ücreti 600 TL'den 100 TL'ye indirildi.

Karşıyaka, Bağlum ve Gölbaşı Mezarlığında beton mezar ücreti değiştirilmeyerek 700 TL

olarak alınmaya devam edilecekti.

Aile kabristanlarında yeni tarife ise şöyledir;

Ankara Büyükşehir Belediyesi, bazı mezarlıklardaki aile kabristanlarının ücretlerini de yeniden belirlenerek hizmet almak isteyen vatandaşlara duyuruldu.

Karşıyaka, Cebeci Asri, Gölbaşı ve Bağlum Mezarlıklarında aile kabristanlığında fiyat artışı yapılmazken, 30 bin TL olarak kaldı.

Sincan ve Çimşit Mezarlıklarında aile kabristanları kişi başı 15 bin TL ve Ortaköy Mezarlığında ise 10 bin TL olarak tekrar belirlendi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.