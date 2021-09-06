İstanbul'da metro logosu neden değişti? İstanbul yeni metro simgesi neden U harfi? Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu sosyal medyadan yaptığı bir paylaşımla İstanbul'da metro hatlarının simgesinin değişeceğini belirtti. Karaismailoğlu paylaştığı görselden metro istasyonlarının logosunun 'U' olacağını belirtti. Değşim kararı vatandaşları da şaşırttı. Vatandaşların kafasında daha önceden 'M' olan İstanbul metrosu simgesi neden 'U' olarak değiştirilecek? 'U' simgesinin anlamı nedir? gibi sorular oluştu.

İstanbul'da metro logosu neden değişti? İstanbul yeni metro simgesi neden U harfi? Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu sosyal medyadan yaptığı bir paylaşımla İstanbul'da metro hatlarının simgesinin değişeceğini belirtti. Karaismailoğlu paylaştığı görselden metro istasyonlarının logosunun "U" olacağını belirtti. Değşim kararı vatandaşları da şaşırttı. Vatandaşların kafasında daha önceden "M" olan İstanbul metrosu simgesi neden "U" olarak değiştirilecek? "U" simgesinin anlamı nedir? gibi sorular oluştu.

İstanbul metrolarının simgesi ile ilgili açıklama geldi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu bugün sosyal medyadan yaptığı bir paylaşımda İstanbul'da metro simgesinin değiştiğini açıkladı. "İstanbul'da metronun yeni simgesi! I ❤️U" mesajını paylaşan Karaismailoğlu, U harfinin bulunduğu tabela resmini paylaştı.

Murat Ongun: Metroların simgesi M olarak kalacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun sosyal medya üzerinden Bakan Karaismailoğlu'nun paylaşımına şöyle yanıt verdi: Sayın Bakan, İstanbul'daki metronun simgesi 1992'den beri M'dir. Siz İBB'de görevdeyken de öyleydi, İstanbul'da en çok metro yapılan bu dönemde de M olarak kalacak.

Karara İYİ Parti'den de tepki geldi

İBB İYİ Parti Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan da Ulaştırma Bakanı'nın tweetine tepki gösterdi. Özkan "Biz metro yapıyoruz siz simge değişiyorsunuz. Sizi gidi underground'cılar sizi" ifadelerini kullandı.

"U" ne anlama geliyor?

Sosyal medyada bir çok kişi "U" ne anlama geliyor? İstanbul'da metro logosu neden değişti? İstanbul yeni metro simgesi neden U harfi? gibi sorular sorgulanmaya başlandı. Karaismailoğlu paylaşımında "I <3 U" yazdı. Bu İngilizce'de 'seni seviyorum' anlamına geliyor. U, İngilizce'de 'sen' anlamına gelen 'you'nun kısaltılmış hali.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.