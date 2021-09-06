DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

İstanbul'da metro logosu neden değişti? İstanbul yeni metro simgesi neden U harfi?
İsrail, hapishaneden firar eden Filistinlileri konuşuyor
CHP MYK Tanju Özcan hakkında ne karar verdi? Tanju Özcan ceza aldı mı?
Dünya rekoru İtalya'da; 3 yıldır yenilmiyor
VAV TV uydu frekansı | VAV TV frekans bilgisi nedir? VAV TV nasıl izlenir?
Taliban Medya Sözcüsü: Türkiye ve Rusya ile Kabil’de toplantı yapıldı
Gayrettepe-Kağıthane-Eyüp-İstanbul Havalimanı Metrosu ne zaman açılacak?
Afganistan’da görev almış İngiliz askerleri arasında intiharlar arttı
Sadakatsiz 2. sezon ne zaman başlayacak? Sadakatsiz yeni bölüm ne zaman?
Ünlü iş insanı Jeff Bezos'tan ilginç yatırım
Trabzonspor'da Mert Müldür gelişmesi!
Cenap Aşçı kimdir? THK Kayyum Heyeti Başkanı Cenap Aşçı neden istifa etti?
Kaddafi'nin oğlu Sadi Kaddafi İstanbul’da
Havalimanı metrosunda testler kasımda başlıyor
DGS tercihleri bitti mi? DGS üniversite tercihleri son gün ne zaman? DGS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

TIMETURK / GENEL / İstanbul'da metro logosu neden değişti? İstanbul yeni metro simgesi neden U harfi?

İstanbul'da metro logosu neden değişti? İstanbul yeni metro simgesi neden U harfi?

İstanbul'da metro logosu neden değişti? İstanbul yeni metro simgesi neden U harfi? Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu sosyal medyadan yaptığı bir paylaşımla İstanbul'da metro hatlarının simgesinin değişeceğini belirtti. Karaismailoğlu paylaştığı görselden metro istasyonlarının logosunun 'U' olacağını belirtti. Değşim kararı vatandaşları da şaşırttı. Vatandaşların kafasında daha önceden 'M' olan İstanbul metrosu simgesi neden 'U' olarak değiştirilecek? 'U' simgesinin anlamı nedir? gibi sorular oluştu.

33 Dakika Önce
2021-09-06 16:15:33
İstanbul'da metro logosu neden değişti? İstanbul yeni metro simgesi neden U harfi?

İstanbul'da metro logosu neden değişti? İstanbul yeni metro simgesi neden U harfi? Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu sosyal medyadan yaptığı bir paylaşımla İstanbul'da metro hatlarının simgesinin değişeceğini belirtti. Karaismailoğlu paylaştığı görselden metro istasyonlarının logosunun "U" olacağını belirtti. Değşim kararı vatandaşları da şaşırttı. Vatandaşların kafasında daha önceden "M" olan İstanbul metrosu simgesi neden "U" olarak değiştirilecek? "U" simgesinin anlamı nedir? gibi sorular oluştu.

İstanbul metrolarının simgesi ile ilgili açıklama geldi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu bugün sosyal medyadan yaptığı bir paylaşımda İstanbul'da metro simgesinin değiştiğini açıkladı. "İstanbul'da metronun yeni simgesi! I ❤️U" mesajını paylaşan Karaismailoğlu, U harfinin bulunduğu tabela resmini paylaştı.

İstanbulda_metro_logosu_neden_değişti

Murat Ongun: Metroların simgesi M olarak kalacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun sosyal medya üzerinden Bakan Karaismailoğlu'nun paylaşımına şöyle yanıt verdi: Sayın Bakan, İstanbul'daki metronun simgesi 1992'den beri M'dir. Siz İBB'de görevdeyken de öyleydi, İstanbul'da en çok metro yapılan bu dönemde de M olarak kalacak.

Karara İYİ Parti'den de tepki geldi

İBB İYİ Parti Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan da Ulaştırma Bakanı'nın tweetine tepki gösterdi. Özkan "Biz metro yapıyoruz siz simge değişiyorsunuz. Sizi gidi underground'cılar sizi" ifadelerini kullandı.

"U" ne anlama geliyor?

Sosyal medyada bir çok kişi "U" ne anlama geliyor? İstanbul'da metro logosu neden değişti? İstanbul yeni metro simgesi neden U harfi? gibi sorular sorgulanmaya başlandı. Karaismailoğlu paylaşımında "I <3 U" yazdı. Bu İngilizce'de 'seni seviyorum' anlamına geliyor. U, İngilizce'de 'sen' anlamına gelen 'you'nun kısaltılmış hali.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş