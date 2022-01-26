İstanbul'da memurlar 27 Ocak'ta idari izinli mi? Kamu personeli (işçi) yarın tatil mi? Memur ve işçilere kar tatili uzadı mı? Yoğun kar yağışı Marmara Bölgesi'nde etkisini artırarak devam ediyor. Meteoroloji'den alınan tahminlere göre İstanbul'da kar yağışının 27 Ocak Perşembe gününe kadar devam etmesi bekleniyor. Yoğun kar yağışı nedeniyle memurlara verilen idari izinin uzatılıp uzatılmayacağı merakla bekleniyor. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya dün yaptığı açıklamada 26 Ocak'ta kamu personellerinin idari izinli olduğunu açıklamıştı. Peki 27 Ocak Salı günü memurlar izinli mi? Memurlara idari izin uzatıldı mı?

İstanbul'da kamu kurum ve kuruluşlarında görevli memur ve işçiler yoğun kar yağışı nedeniyle bir kaç gündür idari izinliydi. İstanbul'da devam eden kar yağışları nedeniyle en çok da ulaşım ağlarında sıkıntılar yaşandı. İşe gitmek için evden çıkan binlerce İstanbullu yollarda adeta çile çekti. Kar yağışlarının İstanbul'da Perşembe gününe kadar devam edeceği tahmin ediliyor. İstanbul'da memurlar 27 Ocak'ta idari izinli mi? Kamu personeli (işçi) yarın tatil mi? Memur ve işçilere kar tatili uzadı mı? sorusu ise şu sıralar pek çok memur ve işçi tarafından sorulmaya başlandı.

İstanbul'da memurlar 27 Ocak'ta idari izinli mi?

İstanbul'da memur ve kamuda görevli işçilere 26 Ocak Salı günü tatil olup olmadığına dair henüz resmi bir açıklama gelmedi. İstanbul'da havanın durumuna göre ve yolların durumuna bakılarak memurlara idari izin verilip verilmeyeceğine ileleyen saatlerde karar verilecektir.

Kamu personeli (işçi) yarın izinli mi?

İstanbul'da kamu personellerinin idari izinli sayılıp sayılmayacağına İstanbul Valiliği karar veriyor. İstanbul Valiliği'nin sosyal medya hesapları ve duyuruları yakından takip edilerek idari izinler hakkında son gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

26 Ocak'ta memurlara idari izin verilmişti

İstanbul'da görevli memur ve işçilere 26 Ocak'ta idari izin verilmişti. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medyadan yaptığı açıklamada sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında kamuda görevli memur, işçi ve diğer personel 26 Ocak 2022 Çarşamba günü tam gün idari izinli sayılacağını duyurmuştu.

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada şunlar belirtildi;

Kurumlarımızca zorunlı hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla; güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında; memur, işçi, ve diğer personellerin 26 Ocak 2022 Çarşamba günü idari izinli sayılmasına karar verildi. İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malul, engelli ve hamilelerin 26-27-28 Ocak 2022 tarihlerinde izinli sayılmasına karar verildi.

İstanbul Valiliği'nin aldığı kararın tamamı

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 25.01.2022 tarihli toplantısında;

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden alınan tahmin raporları ve devam eden olumsuz hava koşulları nedeniyle;

1- Kurumlarımızca zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla; güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında; memur, işçi ve diğer personelin 26 Ocak 2022 Çarşamba günü idari izinli sayılmasına,

2- Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malûl, engelli ve hamilelerin 26-27-28 Ocak 2022 tarihlerinde idari izinli sayılmalarına,

3- Esenler, Harem ve tüm cep otogarlarındaki şehirlerarası yolcu otobüslerinin çıkışlarının 26 Ocak 2022 Çarşamba günü saat 09.00'a kadar durdurulmasına,

4- İstanbul'da bulunan Üniversite Rektörlerimizle yapılan istişareler doğrultusunda ilimizde yükseköğrenime 31 Ocak 2022 Pazartesi gününe kadar ara verilmesine,

5- Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri'nde 26-27-28 Ocak 2022 tarihlerinde eğitime ara verilmesine,

6- Trakya ve Anadolu istikametlerinden İstanbul yönüne seyahat eden araçların, ilimize girişinin ikinci bir duyuruya kadar kısıtlanmasına,

Karar verilmiştir.

İstabul'u Vorteks vuracak

İstanbul'da etkili olan kar yağışının Vorteks etkisi yapacaüğı belirtildi. İstanbul uzun yıllar sonra ilk defa bu kadar yoğun kar yağışına sahne olacak. Vortex, etkili olduğu lokasyonda kısa sürede bol yağış bırakır, ani fırtınaya neden olur. Atmosfer içindeki dairesel veya kendi ekseni etrafında dönen hava akımına 'vorteks' deniyor. .