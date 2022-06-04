İstanbul'da maymun çiçeği virüsü var mı? İstanbul'da maymun çiçeği virüsü paniği yaşandı. Sultangazi'de bir eczaneye ellerindeki kabarıklıklar için ilaç almaya gelen yabancı uyruklu iki kişi maymun çiçeği şüphesiyle yetkililere bildirildi. Şahıslar ambulansla hastaneye gönderilirken hastalığın olup olmadığına dair test yapıldı. Şahısların vücutlarındaki yaraların 'su çiçeği' nedeniyle oluşmuş olabileceği ihtimali üzerinde de duruluyor.

İstanbul'da maymun çiçeği virüsü var mı? İstanbul'da maymun çiçeği virüsü paniği yaşandı. Sultangazi'de bir eczaneye ellerindeki kabarıklıklar için ilaç almaya gelen yabancı uyruklu iki kişi maymun çiçeği şüphesiyle yetkililere bildirildi. Şahıslar ambulansla hastaneye gönderilirken hastalığın olup olmadığına dair test yapıldı. Şahısların vücutlarındaki yaraların 'su çiçeği' nedeniyle oluşmuş olabileceği ihtimali üzerinde de duruluyor.

Olay İstanbul Sultangazi'de yaşandı. Ellerindeki yaralar ve su toplamlar nedeniyle eczaneye gelen yabancı uyruklu şahıslar sağlık kuruluşlarına bildirildi. 2 kişi eczaneden krem alarak çıktı. Polis ve sağlık ekipleri, eczaneden çıkarak ilerleyen 2 kişi ile yanlarındaki arkadaşlarını cadde üzerinde durdurdu. 3 kişi ambulansla hastanede götürüldü. İki yabancı uyruklu, maymun çiçeği şüphesi ile karantinaya alındı.

İstanbul'da maymun çiçeği virüsü var mı?

İstanbul Sultangazi'de iki yabancı uyruklu, maymun çiçeği virüsü şüphesi ile karantinaya alındı. Hastalığın olup olmadığı yapılan test sonucu anlaşılacak. Maymun Çiçeği şüphesi olan 3 kişiye götürüldükleri hastanede test yapıldı. Yaraların nedeni araştırılıyor. Yaraların 'su çiçeği' nedeniyle oluşmuş olabileceği ihtimali üzerinde de duruluyor.

Eczacı: Maymun çiçeği virüsünden şüphelendik

Eczanesine gelen iki Afgan uyruklunun ellerinde tohuma benzeyen yaralar olduğunu söyleyen Esra Koca, "Tanıdığım bir doktoru aradım, fotoğraf çekip yollamamı istedi. Maymun çiçeği virüsünden şüphelendik" dedi.

Bakan Koca: Bizde vaka görülmedi

Meclis'te gazetecilerin sorularını yanıtlayan Koca, "Bizde maymun çiçeği vakası görülmedi. Olduğunda açıklarız" dedi. Koca, gereksiz tedirginlik oluşmaması gerektiğini belirterek, hastalığın pandemiye dönüşmesini beklemediğini söyledi.