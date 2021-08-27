Üniversitelerde 2021-2022 eğitim öğretim dönemi yüz yüze olacak şekilde başlayacak. Üniversite öğrencileri yüz yüze eğitimlerin başlanacağının açıklanmasından sonra barınma ihtiyaçlarını nasıl gidereceklerini araştırmaya başladı. Yüz binlerce öğrenci devletin KYK yurtlarında barınıyor. Yeni dönemde KYK yurtlarına başvurmak isteyenler yurtların okullarına uzak olup olmadığını merak ediyor. Peki İstanbul'da KYK yurtları nerelerde var? İstanbul KYK yurtları hangi ilçelerde? İstanbul'da kız öğrenci KYK yurtları hangi ilçelerde?

Üniversitelerde 2021-2022 eğitim öğretim dönemi yüz yüze olacak şekilde başlayacak. Üniversite öğrencileri yüz yüze eğitimlerin başlanacağının açıklanmasından sonra barınma ihtiyaçlarını nasıl gidereceklerini araştırmaya başladı. Yüz binlerce öğrenci devletin KYK yurtlarında barınıyor. Yeni dönemde KYK yurtlarına başvurmak isteyenler yurtların okullarına uzak olup olmadığını merak ediyor. Peki İstanbul'da KYK yurtları nerelerde var? İstanbul KYK yurtları hangi ilçelerde? İstanbul'da kız öğrenci KYK yurtları hangi ilçelerde?

İstanbul en çok üniversite öürencisinin yer aldığı şehirlerin başında geliyor. 20 milyon nüfus ile kalabalık bir metropol olan İstanbul'da üniversite öğrencilerini en zorlyan konuların başında ev kiraları geliyor. Kiraların yüksek olması üniversite öğrencilerini KYK yurlarına yönlendiriyor. İstanbul'un farklı ilçelerinde farklı noktalarında onlarca, yüzlerce KYK yurdu bulunuyor. Bu yurtlarda binlerce öğrenci barınıyor. İstanbul'da KYK yurtlarına başvurmak isteyen üniversiteliler İstanbul'da KYK yurtları nerelerde var? İstanbul KYK yurtları hangi ilçelerde? sorusuna yanıt arıyor.

İstanbul'da KYK yurtları nerelerde var?

İstanbul'da öğrencilerin barınma sorununu giderecek, güvenli, konforlu ve temiz bir çok KYK yurdu bulunuyor. İşte İstanbul KYK yurtları listesi;

ANADOLU HİSARI YURDU

Tipi : Kız

Telefon : 0(216) 308-26-20

Faks: 02163082617

Adres :: GÖKSU MAH. GÖKSU CAD. NO: 1/6 BEYKOZ/ MERKEZ / İSTANBUL



EDİRNEKAPI KIZ ÖĞRENCİ YURDU

Tipi : Kız

Telefon : 0(212) 534-86-33

Faks: 02125234281

Adres :: TOPKAPI MAH.ADNAN MENDERES VATAN BULVARI. NO:127 FATİH/İSTANBUL



KADIRGA ERKEK ÖĞRENCİ YURDU

Tipi : Erkek

Telefon : 0(212) 517-94-72

Faks: 02125181888

Adres :: ŞEHSUVARBEY MAH. CÖMERTLER SOK. NO:4 KUMKAPI FATİH- İST.



ÇEMBERLİTAŞ YURDU

Tipi : Kız

Telefon : 0(212) 516-32-50

Faks: 02125182250

Adres :: BİNBİRDİREK MAH. PEYKHANE SOKAK NO:20 CEMBERLİTAŞ/FATİH



VEZNECİLER YURDU

Tipi : Kız

Telefon : 0(212) 513-32-71

Faks: 02125133271

Adres :: KALENDERHANE MAH. 16 MART ŞEHİTLERİ CAD. NO:3 ŞEHZADEBAŞI / FATİH /İSTANBUL



AKKADIN HACI MUSTAFA TARMAN KIZ YURDU

Tipi : Kız

Telefon : 0(216) 567-23-39

Faks: 02165650298

Adres :: MERDİVENKÖY MAH. ÇÖMLEKÇİ ÇUKURU SOKAK NO:33



BAHÇEKÖY ÖĞRENCİ YURDU

Tipi : Erkek

Telefon : 0(212) 223-04-68

Faks: 02122230469

Adres :: PTT EVLERİ MAH.HACIOSMAN BAYIRI CAD. NO: 20 34453 SARIYER - İSTANBUL



ŞİŞLİ ERKEK ÖĞRENCİ YURDU

Tipi : Erkek

Telefon : 0(212) 222-55-10

Faks: 02122225511

Adres :: KAPTAN PAŞA MAHALLESİ HALİT ZİYA TÜRKKAN SOKAK NO:8

ATATÜRK ÖĞRENCİ YURDU

Tipi : Kız

Telefon : 0(212) 546-23-30

Faks: 02125462330

Adres :: Merkez Efendi Mahallesi Sabri Ülker Sokak No:37/34015 Zeytinburnu/ İstanbul



SADABAD ÖĞRENCİ YURDU

Tipi : Kız

Telefon : 0(212) 294-98-70

Faks: 0212 294 83 74

Adres :: Merkez Mahallesi Ece Sokak No: 12 KAĞITHANE - İSTANBUL



FLORYA-BEŞYOL ÖĞRENCİ YURDU

Tipi : Kız

Telefon : 0(212) 541-57-24

Faks: 2125415724

Adres :: BEŞYOL MH. BEŞYOL YANYOLU SOK. NO:29 KÜÇÜKÇEKMECE 2.GİRİŞ KAPISI(KULLANILAN GİRİŞ):BEŞYOL MH.KARADENİZ SK.NO:21 KÜÇÜKÇEKMECE



AVCILAR-ATATÜRK KIZ YURDU

Tipi : Kız

Telefon : 0(212) 421-33-54

Faks: 02124213354

Adres :: ÜNİVERSİTE MAH. KAMP SOK NO:2



FATİH SULTAN MEHMET ÖĞRENCİ YURDU

Tipi : Erkek

Telefon : 0(212) 568-47-93

Faks: 02125684602

Adres :: GENÇOSMAN MAHALLESİ ENSAR CD.NO:2 / 2



MİMAR SİNAN ÖĞRENCİ YURDU

Tipi : Erkek

Telefon : 0(216) 371-01-92

Faks: 02163710192

Adres :: ZÜMRÜTEVLER MAHALLESİ EMEK CADDESİ NO: 91 MALTEPE- İSTANBUL



VALİ MUAMMER GÜLER ÖĞRENCİ YURDU

Tipi : Kız

Telefon : 0(216) 455-75-71

Faks: 02164557572

Adres :: ATATÜRK MAH. GİRNE CAD. NO: 2 ATAŞEHİR - İSTANBUL



KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN ÖĞRENCİ YURDU

Tipi : Erkek

Telefon : 0(212) 812-30-07

Faks: 0212 812 30 08

Adres :: ZİYA GÖKALP MAHALLESİ MUHSİN ERTUĞRUL CADDESİ NO: 2 İKİTELLİ-BAŞAKŞEHİR/İSTANBUL



ESENYURT ERKEK ÖĞRENCİ YURDU

Tipi : Erkek

Telefon : 0(212) 886-71-42

Faks: 02128866398

Adres :: Atatürk Mah.Sedef Sok.10-12 KIRAÇ ESENYURT



MAHİR İZ ÖĞRENCİ YURDU

Tipi : Erkek

Telefon : 0(212) 423-34-67

Faks: 02124233468

Adres :: ZAFER MAHALLESİ HARAMİDERE YOLU CADDESİ NO:26/7 ESENYURT/İSTANBUL



ESENYURT KIZ ÖĞRENCİ YURDU

Tipi : Kız

Telefon : 0(212) 854-04-50

Faks: 0(212) 854 04 20

Adres :: Mevlana Mah. Hürriyet Cad. No:14 Esenyurt/İSTANBUL



1453 ÖĞRENCİ YURDU

Tipi : Kız

Telefon : 0(212) 620-10-32

Faks: 02126201032

Adres :: TURGUT ÖZAL MAHALLESİ 68. SOKAK NO:50/2 ESENYURT/ İSTANBUL



İYİMAYA ÖĞRENCİ YURDU

Tipi : Kız

Telefon : 0(216) 311-15-23

Faks: 02163111525

Adres :: OSMANGAZİ MAHALLESİ ERGUVAN SOKAK NO:8 SANCAKTEPE/İSTANBUL

KYK başvuruları başladı mı?

KYK başvuruları için süreç henüz başlamadı. YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasından sonra KYK başvuıruları başlayacaktır. KYK yurt başvuru tarihleri henüz açıklanmadı. KYK yurt başvuruları resmi site üzerinden yayımlanacak olan link üzerinden e-Devlet üzerinden yapılabilecek. Öğrencilerin bu adımda bilgilerini eksiksiz ve doğru olarak yapmaları istenecek.

KYK nedir?

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü, Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı, 22 Ağustos 1961 tarihinde kurulan ve yüksek öğrenim gören ve maddi olanaklardan yoksun öğrencilerin maddi yönden desteklenmesi amaçlayan tüzel kişiliğe sahip, özel hukuk hükümlerine tâbi özel bütçeli ve sosyal amaçlı hizmet veren bir kamu kurumudur. KYK öğrencilere burs, kredi ve yurt imkanı sağlıyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.