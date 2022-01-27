DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Antalya'da bugün 20. geleneksel eğitim sempozyumu başladı
İslam Memiş, altın için Şubat ayına dikkat çekti
CHP'li 11 belediyeden ortak bildiri: ''Yeni bütçeye ihtiyaç duyuyoruz''
20. Geleneksel eğitim sempozyumunda Bakan Özer 'Yarıyıl tatilinden sonra yüz yüze eğitime kararlılıkla devam edeceğiz.' dedi.
Kanunsuz Topraklar 14. bölüm tek parça | Kanunsuz Topraklar son bölüm full HD izle
Dünya nefesini tuttu! Gözler 4 Mart'ta Ay'da meydana gelebilecek tehlikeli çarpışmaya çevrildi
Fazıl Say, Sezen Aksu'nun ''Avcı'' şiirini besteleyecek
İstanbul'da kar yağışı ne zaman bitecek? Kar İstanbul'u ne zaman terk edecek?
BAE, 12 ülkeye uçuş yasağını kaldırıyor
Kuruluş Osman 79. bölüm tek parça | Kuruluş Osman yeni bölüm full HD izle
Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu kim, neden öldürdü? Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun katilleri kim, yakalandı mı?
Afganistan'a insani yardım taşıyan 'İyilik Treni' Ankara'dan yola çıktı
Bakan Özer'den ''Ara tatil uzayacak mı?'' sorularına tepki
2022 enflasyonu ne kadar olacak? 2022 enflasyon tahmini yüzde kaç?
AÖF kayıt yenileme ne zaman 2022?

TIMETURK / GENEL / İstanbul'da kar yağışı ne zaman bitecek? Kar İstanbul'u ne zaman terk edecek?

İstanbul'da kar yağışı ne zaman bitecek? Kar İstanbul'u ne zaman terk edecek?

Türkiye’nin birçok bölgesinde etkili olan kar yağısı İstanbul’da da etkili olmakta. Vatandaşlar ev iş yerine giderken zorluk çektiği için kar yağışının ne zaman sona ereceğini merak etmekte. Peki, İstanbul’da yağmur ne zaman yağacak? İstanbul’da kar ne zaman etkisini yitirecek?

55 Dakika Önce
2022-01-27 14:05:57
İstanbul'da kar yağışı ne zaman bitecek? Kar İstanbul'u ne zaman terk edecek?

İstanbul'da kar yağısı etkisini sürdürüyor. Bu nedenle vatandaşlar” İstanbul'da kar yağışı ne zaman sona erecek? İstanbul'da güneş ne zaman etkili olacak? İstanbul'da hava ne zaman açılacak? Sorularının cevabını arama motorlarında arattırmakta. İşte merak edilen haberin devamı…

Kar İstanbul'u ne zaman terk edecek?

İstanbul'da kar yağışı dün akşam saatleri itibariyle etkisini kaybetti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmini Uzmanı Abdullah Macit, yaptığı açıklamada, bugün yurdun iç ve doğu kesimlerinde kar yağışının aralıklarla devam etmesinin beklendiğini belirterek, İstanbul hava durumu ve kar yağışı hakkında bilgiler verdi.

Hava Tahmini Uzmanı Abdullah Macit” "Bu yağışlar İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Akdeniz'de, Güneydoğu Anadolu'nun batısında yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olacak. Bunun yanında Kocaeli ve Sakarya'nın yükseklerinde de yoğun kar yağışı bekliyoruz. Perşembe ve cuma günü yağışlı hava yurdun doğusuna doğru hareket edecek. Cuma günü Doğu Anadolu'nun doğusunda kar yağışlarını gördükten sonra soğuk ve kar yağışlı havanın yurdu terk etmesini bekliyoruz. 29 Ocak Cumartesi günü itibariyle kıyılarda yağmur ve sağanak şeklinde başlayacak bu yağışların, pazar ve pazartesi günleri yurdun iç kesimlerinde kar şeklinde görülmesini bekliyoruz." Açıklamasında bulundu. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 6-14 derece altında seyrettiğini vurgulayan Macit, hava sıcaklığının kıyı kesimlerde mevsim normallerine yaklaşacağı, iç ve doğu kesimlerde ise mevsim normallerinin altında kalmaya devam edeceği tahminini paylaştı.

İstanbul hava durumu 7 günlük

27 Ocak Perşembe

Parçalı bulutlu

28 Ocak Cuma

Parçalı bulutlu

29 Ocak Cmt

Parçalı bulutlu ve yağmur ihtimali

30 Ocak Pazar

Parçalı bulutlu ve yağmur ihtimali

31 Ocak Pzt

Yağmurlu ve açık hava

1 Şubat Salı

Yağmur ve hava bulutlu

2 Şubat Çarşamba

Yağmur ve hava bulutlu

.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş