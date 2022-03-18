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İstanbul'da kar ne zaman bitecek? İstanbul kar yağışı kaç gün sürecek? İstanbul hava durumu

İstanbul'da kar ne zaman bitecek? Yurt genelinde birçok şehirde olduğu gibi İstanbul'dada kar yağışları devam ediyor. İstanbul Valiliği bugün okulların tatil edilmesine ilişkin bir açıklama da yayımlamıştı. Peki ama İstanbul'da kar yağışları ne kadar sürecek? İstanbul kar yağışı kaç gün sürecek? İşte İstanbul hava durumu...

2 Saat Önce
2022-03-18 14:47:06
İstanbul'da kar ne zaman bitecek? İstanbul kar yağışı kaç gün sürecek? İstanbul hava durumu

Yurt genelinde birçok şehirde olduğu gibi İstanbul'dada kar yağışları devam ediyor. İstanbul Valiliği bugün okulların tatil edilmesine ilişkin bir açıklama da yayımlamıştı. Peki ama İstanbul'da kar yağışları ne kadar sürecek? İstanbul kar yağışı kaç gün sürecek? İşte İstanbul hava durumu...

İstanbul'da kar ne zaman bitecek?

Geçtiğmiz hafta hayatı felç eden kar yağışları tekrar İstanbul'a döndü. Kar yağışları nedeniyle valilikten tatil açıklamaları art arda geldi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya; "Meteoroloji Bölge Müdürlüğünün verilerine göre, 18 Mart Cuma günü (yarın) İstanbul'da aralıklı ve yerel olarak kuvvetli kar sağanakları bekleniyor. Kar yağışlarının cumartesi günü etkisini artırarak devam etmesi öngörülüyor. Dikkatli olalım, tedbiri elden bırakmayalım." şeklinde açıklamada bulundu.

İstanbul hava durumu

Meteorolojinin açıklamalarına göre, kar yağışları pazar gününe kadar sürecek. Pazartesi günü de kar yağışı olmasa da yağış ve rüzgar görülüyor.

istanbul hava durumu_1

İstanbul kar yağışı kaç gün sürecek?

İstanbul kar yağışı 3 gün sürecek. Cumartesi ve Pazar günü karla karışık yağmur yağacağı tahmin ediliyor.

Bu yağışların mart ayındaki son yağışlar olduğu düşünülüyor.

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