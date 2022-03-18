İstanbul'da kar alarmı! e-YDS İngilizce iptal, ertelenir mi? e-YDS 2022/3 İngilizce sınavı İstanbul'da yapılacak mı, ertelenecek mi? sorusu İstanbul'da sınava girecek olan binlerce kişi tarafından sorulmaya başlandı. İstanbul son yılların en soğuk Mart ayını yaşıyor. Soğuk havaların etkisi altında olan İstanbul'da kar yağışları yeniden başladı ve 21 Mart Pazartesi gününe kadar devam edeceği tahmin ediliyor. 19. Mart 2022 tarihinde yapılacak E-YDS sınavına İstanbul'da katılacak olan adaylar da sınav günü yolların açık olmasını umuyor.

İstanbul'da kar alarmı! e-YDS İngilizce iptal, ertelenir mi? e-YDS 2022/3 İngilizce sınavı İstanbul'da yapılacak mı, ertelenecek mi? sorusu İstanbul'da sınava girecek olan binlerce kişi tarafından sorulmaya başlandı. İstanbul son yılların en soğuk Mart ayını yaşıyor. Soğuk havaların etkisi altında olan İstanbul'da kar yağışları yeniden başladı ve 21 Mart Pazartesi gününe kadar devam edeceği tahmin ediliyor. 19. Mart 2022 tarihinde yapılacak E-YDS sınavına İstanbul'da katılacak olan adaylar da sınav günü yolların açık olmasını umuyor.

İstanbul'da yoğun kar yağışları devam ederken hafta sonu sınava girecek olan adaylar sınavlara nasıl gideceklerini daha şimdiden düşünmeye başladı. Türkiye genelinde 19 Mart'ta E-YDS İngilizce sınavı ve 2022-MEB-EKYS sınavarı yapılacak. İstanbul'da bu sınavlara katılmak zorunda olanlar sınav günü kar yağışı nedeniyle zorluk yaşamak istemiyor.

e-YDS 2022/3 (İngilizce) ve 2022-MEB-EKYS sınavları belirtilen tarihte yapılacak

ÖSYM'den sınavlarla ilgili 17 Mart'ta duyuru yapıldı. Duyuruda sınav günülernde nüfus müdürlüklerinin açık olacağı belirtildi. İşte ÖSYM'den gelen duyuru;

19 Mart 2022 tarihinde uygulanacak 2022 Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2022/3 İngilizce) ile 20 Mart 2022 tarihinde uygulanacak 2022 Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavına (2022-MEB-EKYS) girecek adaylardan, T.C. Kimlik Kartını kaybeden, T.C. Kimlik Kartında fotoğrafı bulunmayan, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. Kimlik Numarası, fotoğraf, soğuk damga bulunmadığı için sınava kabul edilmeyecek durumda olanlar için sınav yapılacak merkezlerdeki ekte sunulan İl/İlçe Nüfus Müdürlükleri, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce 19 Mart 2022 Cumartesi günü 11.00-13.30 ve 20 Mart 2022 Pazar günü 07.00-10.00 saatleri arasında açık tutulacak ve söz konusu Müdürlüklere başvuran adaylara, müdürlük personeli tarafından fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu veya fotoğraflı, barkodlu-karekodlu “Geçici Kimlik Belgesi” düzenlenecektir.

Bu amaçla, sınav günü Nüfus Müdürlüğüne başvuran adaylar, Nüfus Müdürlüğü personeli ile birlikte ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinde yer alan ilgili sınavın başvuru bilgilerine T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir. Nüfus Müdürlüğü personelince adayın bilgilerinin kontrolü yapılarak adaya fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu veya fotoğraflı, barkodlu-karekodlu“Geçici Kimlik Belgesi” düzenlenecektir. Adaylar, Nüfus Müdürlüklerince düzenlenen fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu veya fotoğraflı, barkodlu-karekodlu Geçici Kimlik Belgeleri ile sınava girebileceklerdir.“Geçici Kimlik Belgesi” dışında verilen belge, form vb. sınava giriş için kabul edilmeyecektir. Bu amaçla, Nüfus Müdürlüğüne başvuran adayın, ilgili sınavın Sınava Giriş Belgesi ve biyometrik fotoğrafının yanında olması gerekmektedir. .