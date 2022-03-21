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İstanbul'da kan donduran olay! İple boğulmuş ve ağaca asılı iki ceset bulundu

İstanbul'da iple boğulmuş halde bir kadın ve ağaca asılı şekilde erkek cesedi bulundu. Erkeğin kadını iple boğduktan sonra aynı iple kendini astığı değerlendiriliyor.

1 Saat Önce
2022-03-21 08:30:22
İstanbul'da kan donduran olay! İple boğulmuş ve ağaca asılı iki ceset bulundu

Olay, Büyükçekmece Mimarsinan sahilinde saat 22.00 sıralarında meydana geldi.

Büyükçekmece sahilde 2 ceset olduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yeri tarafından yapılan inceleme sonucunda cesetlerin adları açıklanmayan Türkmenistan uyruklu kadın (30) ve erkeğe (35) ait olduğu tespit edildi. İlk belirlemelere göre, erkeğin kadını iple boğduktan sonra aynı iple kendini ağaca astığı değerlendiriliyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. .

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