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İstanbul'da iki metrobüs çarpıştı: 24 yaralı

İstanbul'da bir metrobüse arkadan gelen diğer metrobüsün çarpması sonucu meydana gelen kazada 24 kişi yaralandı.

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05.07.2021 09:13:26
İstanbul'da iki metrobüs çarpıştı: 24 yaralı

İstanbul'da bir metrobüse arkadan gelen diğer metrobüsün çarpması sonucu meydana gelen kazada 24 kişi yaralandı.

Küçükçekmece'de Cennet Mahallesi durağı Topkapı yönünde yolcu almak için bekleyen bir metrobüse, arkadan gelen başka bir metrobüs çarptı. Kazada 24 kişi yaralanırken, her iki metrobüste hasar meydana geldi.

Kaza nedeniyle olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edilirken yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaza yapan metrobüsleri çekmek üzere bölgeye yol yardım araçları getirildi.

Öte yandan metrobüs seferlerindeki aksama sürüyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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