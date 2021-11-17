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TIMETURK / GENEL / İstanbul'da hissedilen depremin şiddeti kaç? İstanbul'da deprem mi oldu? 17 Kasım İstanbul'da kaç büyüklüğünde deprem oldu?

İstanbul'da hissedilen depremin şiddeti kaç? İstanbul'da deprem mi oldu? 17 Kasım İstanbul'da kaç büyüklüğünde deprem oldu?

İstanbul'da hissedilen depremin şiddeti kaç? İstanbul'da deprem mi oldu? 17 Kasım İstanbul'da kaç büyüklüğünde deprem oldu? İstanbul ve çevresinde hissedilen bir deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü neresi? Depremin nerede olduğuna dair henüz bir açıklama gelmedi.

41 Dakika Önce
2021-11-17 15:44:14
İstanbul'da hissedilen depremin şiddeti kaç? İstanbul'da deprem mi oldu? 17 Kasım İstanbul'da kaç büyüklüğünde deprem oldu?

İstanbul'da hissedilen depremin şiddeti kaç? İstanbul'da deprem mi oldu? 17 Kasım İstanbul'da kaç büyüklüğünde deprem oldu? İstanbul ve çevresinde hissedilen bir deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü neresi? Depremin nerede olduğuna dair henüz bir açıklama gelmedi.

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17 Kasım Deprem nerede oldu? Depremin şiddeti kaç?

Depremin merkez üssünün Düzce'de olduğu öğrenildi. Depremin şiddeti ise 5.3 olarak açıklandı. Deprem Düzce ve çevre illerden de hissedildi.

Herhangi olumsuz ihbar yok

AFAD'dan yapılan açıklamada "Deprem sonrası, şu an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır" denildi. Düzce Valisi Cevdet Atay da depremle ilgili şu ana kadar herhangi bir olumsuz ihbarın kendilerine ulaşmadığını aktardı.

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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