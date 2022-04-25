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TIMETURK / GENEL / İstanbul’da hava kaç derece? İstanbul bugün güneşli mi?

İstanbul’da hava kaç derece? İstanbul bugün güneşli mi?

İlkbahar mevsimine girmemizle birlikte havalar da yavaş yavaş ısınmaya başladı. Dışarı çıkıp İlkbahar mevsiminin tadını çıkarmak isteyen vatandaşlar, bulundukları ilin hava durumu araştırmaya başladı. Peki, İstanbul kaç derece? İstanbul’da bugün yağmur var mı?

2 Saat Önce
2022-04-25 15:01:01
İstanbul’da hava kaç derece? İstanbul bugün güneşli mi?

Yeni haftayla birlikte pek çok kişi bulunduğu ilde havanın nasıl olacağını araştırmaya başladı. Meteoroloji'nin son dakika hava durumu tahminleri belli oldu. İşte merak edilen haberin detayları…

İstanbul hava durumu (25 Nisan- 19 Mayıs)

25 Nis Pzt

Parçalı bulutlu

21°

11°

26 Nis Sal

Parçalı bulutlu

21°

16°

27 Nis Çar

Güneşli

21°

14°

28 Nis Per

Güneşli

20°

13°

29 Nis Cum

Parçalı bulutlu

18°

12°

30 Nis Cmt

Parçalı bulutlu

13°

10°

1 May Paz

Parçalı bulutlu

17°

10°

2 May Pzt

Çok bulutlu

16°

3 May Sal

Çoğunlukla güneşli

17°

10°

4 May Çar

Az bulutlu ve güneşli

17°

10°

5 May Per

Çoğunlukla güneşli

18°

10°

6 May Cum

Çok bulutlu

18°

10°

7 May Cmt

Azalan bulutlar

17°

10°

8 May Paz

Bulutlu

17°

10°

9 May Pzt

Bulutlu

16°

11°

10 May Sal

Yağış sonrası bulutlu

16°

10°

11 May Çar

Çok bulutlu

16°

11°

12 May Per

Bulutlu

16°

10°

13 May Cum

Parçalı bulutlu

16°

11°

14 May Cmt

Yer yer sağanaklar

19°

14°

15 May Paz

Az bulutlu ve güneşli

20°

14°

16 May Pzt

Çok bulutlu

18°

13°

17 May Sal

Bulutlu

17°

14°

18 May Çar

Çok Bulutlu

18°

13°

19 May Per

Güneşli

20°

14°

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