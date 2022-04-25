İstanbul’da hava kaç derece? İstanbul bugün güneşli mi?

İlkbahar mevsimine girmemizle birlikte havalar da yavaş yavaş ısınmaya başladı. Dışarı çıkıp İlkbahar mevsiminin tadını çıkarmak isteyen vatandaşlar, bulundukları ilin hava durumu araştırmaya başladı. Peki, İstanbul kaç derece? İstanbul’da bugün yağmur var mı?