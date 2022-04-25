İstanbul’da hava kaç derece? İstanbul bugün güneşli mi?
İlkbahar mevsimine girmemizle birlikte havalar da yavaş yavaş ısınmaya başladı. Dışarı çıkıp İlkbahar mevsiminin tadını çıkarmak isteyen vatandaşlar, bulundukları ilin hava durumu araştırmaya başladı. Peki, İstanbul kaç derece? İstanbul’da bugün yağmur var mı?
2022-04-25 15:01:01
Yeni haftayla birlikte pek çok kişi bulunduğu ilde havanın nasıl olacağını araştırmaya başladı. Meteoroloji'nin son dakika hava durumu tahminleri belli oldu. İşte merak edilen haberin detayları…
İstanbul hava durumu (25 Nisan- 19 Mayıs)
25 Nis Pzt
Parçalı bulutlu
21°
11°
26 Nis Sal
Parçalı bulutlu
21°
16°
27 Nis Çar
Güneşli
21°
14°
28 Nis Per
Güneşli
20°
13°
29 Nis Cum
Parçalı bulutlu
18°
12°
30 Nis Cmt
Parçalı bulutlu
13°
10°
1 May Paz
Parçalı bulutlu
17°
10°
2 May Pzt
Çok bulutlu
16°
9°
3 May Sal
Çoğunlukla güneşli
17°
10°
4 May Çar
Az bulutlu ve güneşli
17°
10°
5 May Per
Çoğunlukla güneşli
18°
10°
6 May Cum
Çok bulutlu
18°
10°
7 May Cmt
Azalan bulutlar
17°
10°
8 May Paz
Bulutlu
17°
10°
9 May Pzt
Bulutlu
16°
11°
10 May Sal
Yağış sonrası bulutlu
16°
10°
11 May Çar
Çok bulutlu
16°
11°
12 May Per
Bulutlu
16°
10°
13 May Cum
Parçalı bulutlu
16°
11°
14 May Cmt
Yer yer sağanaklar
19°
14°
15 May Paz
Az bulutlu ve güneşli
20°
14°
16 May Pzt
Çok bulutlu
18°
13°
17 May Sal
Bulutlu
17°
14°
18 May Çar
Çok Bulutlu
18°
13°
19 May Per
Güneşli
20°
14°
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