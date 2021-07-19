İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? Bayramda hava durumu nasıl olacak?

Kurban bayramının gelmesiyle birçok kişi tatil telaşına girdi. Tatil için hazırlık yapan birçok kişi hava durumunun nasıl olacağını da merak etmekte. İstanbul ve diğer illerin hava durumu tahminlerini öğrenmek isteyen vatandaşlar internet üzerinden araştırmalarına başladı. Peki Kurban bayramında İstanbul’da hava durumu nasıl olacak? Sıcaklıklar artacak mı? Bayramda diğer illerin hava durumu nasıl olacak? Bayramda yağış var mı?

20 Temmuz ile birlikte başlayacak ve dört gün sürecek kurban bayramı vesilesi ile milyonlarca kişi bayram ve tatil hazırlıklarına başladı. Bu süreçte birçok kişinin merak ettiği soruların başında bayramda hava durumu nasıl olacak? sorusu gelmektedir. Bu sorunun cevabını öğrenmek isteyen binlerce kişi internette Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava tahminlerine bakmaktadır. İşte tüm detayları ile başta İstanbul olmak üzere kurban bayramında hava durumu tahminleri…

Arefe günü ve Kurban Bayramı'nın ilk günü hava durumu nasıl?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre 19 Temmuz 2021 Pazartesi Arefe günü ile 20 Temmuz 2021 Salı Kurban Bayramı'nın ilk gününde yurdun büyük bir kısmında herhangi bir yağış beklenmemektedir. Karadeniz bölgesinde yer yer parçalı bulutlu bir hava seyrederken, geri kalan bölgelerde havanın az bulutlu ve açık geçeceği öngörülüyor.

Bayramın ikinci, üçüncü ve dördüncü günleri hava durumu nasıl olacak?

Arife ve bayramın ilk gününe nispeten, bayramın ikinci ve üçüncü günlerinde hava durumunda belli değişimler gerçekleşecektir. Bayramın ikinci günü olan 21 Temmuz 2021 Çarşamba ve üçüncü günü olan 22 Temmuz 2021 Perşembe günleri Marmara ve Karadeniz Bölgelerinde yağış beklenmektedir. Yer yer gök gürültülü sağanak yağış şeklinde gerçekleşecek yağışa karşı vatandaşların dikkatli olması gerekmektedir. Aynı tarihlerde iç kesimler ile Akdeniz, Ege ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde havanın açık geçeceği öngörülmektedir.

Bayramın dördüncü günü olan 23 Temmuz 2022 Cuma günü ise yağışlı havanın Karadeniz, Doğu Anadolu bölgesinin kuzey kısımları ve Akdeniz'in iç kısımlarında görülmesi beklenmektedir. Yağışın, gök gürültülü sağanak şeklinde gerçekleşmesi beklenmektedir. Bunun yanı sıra diğer bölgelerde açık veyahut az bulutlu bir havanın olacağı tahmin edilmektedir.

Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor

Ülkenin büyük bir kısmının etkisi altında olduğu aşırı sıcaklar, kurban bayramında da etkisini sürdürmesi beklenmektedir. Kuzey kesimlerde 4-8 derece üzerinde seyreden sıcaklıkların, kuzey bölgesi dahil olmak üzere iç ve doğu bölgelerinde 10 ila 12 derece artış göstererek devam edeceği bildirildi. Bayramın üçüncü gününden itibaren hava sıcaklıklarının kuzeybatıda düşmeye başlayacağını daha sonra bu düşüşün kuzey ve iç kesimlerde de görüleceği duyuruldu.

İstanbul, İzmir ve Ankara'da hava durumu nasıl olacak?

Kurban bayramı süresince hava sıcaklıkların yüksek olacağı İstanbul, İzmir ve Ankara'da vatandaşların dikkatli olması gerekmektedir. İstanbul'da ortalama en yüksek sıcaklıkların 31 ila 34 derece arasında olması beklenmektedir. Ankara'da hava sıcaklığının 36 ila 40 derece, İzmir'de ise 32 ila 36 derece arasında olması beklenmektedir. Diğer bazı illerde ortalama en yüksek hava sıcaklıkları şöyledir;

Antalya 33 ila 36 derece

Samsun 29 ila 31 derece

Erzurum 30 ila 34 derece

Diyarbakır 40 ila 43 derece

Bursa 29 ila 32 derece

Adana 34 ila 35 derece

Gaziantep 34 ila 38 derece

Aşırı sıcaklara dikkat!

Kurban bayramı süresince aşırı sıcakların etkisini göstermesi birçok olumsuz duruma sebebiyet verebilir. Vatandaşların özellikle güneş ışınlarının dik bir açıyla düştüğü ve sıcakların en yüksek derecede hissedildiği 11-16 saatleri arasında oldukça dikkatli olmaları gerekmektedir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.