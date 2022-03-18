Yoğun kar yağışlarının yeniden başlaması üzerine vatandaşlar İstanbul'da hafta sonu kar yağacak mı? 19 Mart Cumartesi-20 Mart Pazar İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? sorularına yanıt aramaya başladı. Meteoroloji'den gelen peş peşe uyarıların ardından İstanbul'da Mart ayının ikinci kar yağışı dalgası başladı. Sibirya üzerinden gelen soğuk hava kütlesi bir kez daha İstanbul'da havaların soğumasına ve yoğun kar yağışlarına neden oldu. Hafta soğu için dışarıda işi olanlarda kar yağışının devam edip etmeyeceğini merak ediyor.

İstanbul'da hafta sonu kar yağacak mı? 19 Mart Cumartesi-20 Mart Pazar İstanbul'da hava durumu nasıl? Sibirya üzerinden gelen soğuk hava dalgası İstanbul'da etkisini yitirdi derken bir kar yağışı dalgası daha İstanbul'da etkisini göstermeye başladı. İstanbul'da başlayan kar yağışları nedeniyle İstanbul Valiliği de çeşitli tedbirler aldı. Okulların tatil olmasına karar veren İstanbul Valiliği, engelli, hamile ve malül kamu çalışanlarının da idari izinli olduğunu duyurdu.

İstanbul'da hafta sonu kar yağacak mı?

İstanbul'da 19 Mart Cumartesi ve 20 Mart Pazar günü kar yağışı olup olmadığı merak ediliyor. Meteoroloji'den İstanbul'da başlayan kar yağıoşına ilişkin duyuru geldi. Duyuruda "Cumartesi günü kar yağışlarının etkisini daha da arttırarak Pazar günü öğle saatlerine kadar iç ve yüksek kesimleri ağırlıklı olmak üzere yer yer yoğun olacağı tahmin ediliyor" denildi. Yapılan açıklamaya göre İstanbul'da kar yağışların 20 Mart pazar günü 12.00'ye kadar süreceği tahmin ediliyor. NTV Meteoroloji Mühendisi Dilek Çalışkan da kar yağışlarına ilişkin yaptığı açıklamada "Pazar ve Pazartesi günü daha çok sulu kar şeklinde bir yağış olacak" ifadelerini kullandı.

19 Mart Cumartesi-20 Mart Pazar İstanbul'da hava durumu nasıl?

İstanbul'da günler öncesinden uyarılar yapılan kar yağışı 18 Mart Cuma günü başladı. Vali Yerlikaya kar yağışlarına ilişkin yaptığı açıklamada "Meteorolojinin uyarıları ışığında Valilik olarak idari tedbirlerimizi aldık ve İstanbullularla paylaştık. Yapılan ikinci uyarıda sağanak yoğun kar beklendiğini belirttiler. Tahminler uyarınca biz de hazırlıklarımızı yaptık" dedi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 18 Mart'ta İstanbul'da kuvvetli kar yağışı başlaması bekleniyor. MGM'den yapılan uyarıda, "Cumartesi günü kar yağışlarının etkisini daha da arttırarak Pazar günü öğle saatlerine kadar iç ve yüksek kesimleri ağırlıklı olmak üzere yer yer yoğun olacağı tahmin ediliyor" denildi. Meteoroloji uyarısına göre, yağışların yarın sabah 05.00'te başlaması beklenen yağışlar pazar günü 12.00'ye kadar süreceği öngörülüyor.

AKOM'dan uyarı geldi

AKOM yetkilileri vatandaşları soğuk hava ve kar yağışlarına karşı uyardı. AKOM'a göre İstanbul'da etkili olması beklenen soğuk hava nedeni ile 9 derece civarında seyreden sıcaklıkların hafta sonuna kadar 0 dereceye kadar düşeceği öngörülüyor.

AKOM yaptığı uyarıda şu ifadelere yer verdi: “Soğuk ve kar yağışlı havanın yeni hafta başına kadar etkili olması beklenirken, kuvvetli rüzgâr ve kar yağışı nedeni ile yaşanacak olumsuzluklara karşı hazırlıklı ve tedbirli olunması, mesai saatleri dışında nöbetçi personel görevlendirilmesi, AKOM tarafından yapılacak uyarılar doğrultusunda yollarda gerekli müdahalenin yapılması önem arz etmektedir.” .