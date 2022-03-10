Sibirya üzerinden gelen soğuk hava dalgasının Türkiye'ye ulaşmasından sonra İstanbul'da yoğun kar yağışları başladı. Haft sonu için planı olan vatandaşlar da 'İstanbul'da hafta sonu kar yağacak mı? 12 Mart Cumartesi ve 13 Mart Pazar İstanbul'da kar var mı? İstanbul'da hava hafta sonu nasıl olacak?' sorularına yanıt aramaya başladı. Meteoroloji'den ve AKOM'dan İstanbul için peş peşe uyarılar geldi.

İstanbul için yoğun kar yağışı uyarıları günler öncesinden yapılmaya başlanmıştı. Beklenen kar yağışı İstanbul'a giriş yaptı. İstanbul'da 10 Mart'ta başlayan kar yağışı kenti beyazlara bürüdü. İstanbul'un yüksek kesimlerinde şiddettini artıran kar yağışı kentte hayatı olumsuz etkilemeye başladı. Ulaşım hatlarında yaşanan sıkıntılar nedenyile pek çok kişi işine gitmek isterken zor anlar yaşadı. İstanbul'da hafta sonu için plan yapan vatandaşlar da hafta sonu havanın nasıl olacağını merak ediyor.

İstanbul'da hafta sonu kar yağacak mı?

Meteoroloji'den alınan bilgilere göre İstanbul üzerinde uzun süre kalacak olan soğuk hava dalgası kentte sıcaklıkları sıfırın altında tutacak. 10 Mart'ta başlayan kar yağışlarının bir kaç gün İstanbul'da sürmesi bekleniyor. Uzmanlardan yapılan açıklamada 12 Mart Cumartesi ve 13 Mart Pazar gününde İstanbul'da yoğun kar yağışı devam edecek.

12 Mart Cumartesi ve 13 Mart Pazar İstanbul'da kar var mı?

İstanbul youn kar yağışının etkisi altına girdi. Lapa lap ave tipi şeklinde yağan kar yağışı son 35 yılın en şiddetli mart ayı kar yağışı olarak tanımlanıyor. İstanbul'da yağışların hafta sonu da devam etmesi bekleniyor.Anadolu Yakası'nda ise Beykoz, Ümraniye, Çekmeköy ve Sancaktepe'de kar yağışı etkisini zaman zaman gösteriyor. Lapa lapa yağan kar yağışı ile birlikte üst geçitler ve yol kenarları beyaza büründü.

İstanbul'da hava hafta sonu nasıl olacak?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu kentte devam eden kar yağışlarına ilişkin açıklamada bulundu. İmamoğlu açıklamasında şunları belirtti: Kar yağışı ve soğuk havanın 4 gün boyunca İstanbul genelinde etkili olması bekleniyor. Pazartesi gününe kadar sürecek olan soğuk havayla beraber bazı ilçelerimizde daha fazla olmak üzere kar kalınlığının yüksek sayılara ulaşacağını arkadaşlarım bana bildirdiler. Kar kalınlığının bazı bölgelerde 20 santime ulaştı. İstanbul Havalimanı'nda kar kalınlığı 5 CM. Kar kalınlığı kuzeyde ve batıda daha etkili."

Haftasonu İstanbul'da kar yağışı devam edecek mi?

İmamoğlu hafta sonu kar yağışının devam edeceğini şu sözlerle açıkladı: "Biz şu anda 4 günlük zaman diliminin başlangıcındayız. Yarının akşam saatlerini daha şiddetli beklediğimizi ifade edelim. Cuma ve sonrasındaki günlerde görülecek kar yağışında Anadolu Yakası'nın Doğu tarafında kar kalınlığının 20 ila 40 santime kadar ulaşılabileceğini ilettiler."

AFAD'dan kar yağışı uyarısı

AFAD'dan yapılan açıklamada Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre Antalya'nın doğusunda ve Doğu Akdeniz'de kuvvetli yağış, İstanbul, Isparta ve Konya'da yoğun kar yağışı, Orta ve Doğu Karadeniz'de yoğun kar yağışı, Güneydoğu Anadolu'da ve Doğu Anadolu'da kuvvetli kar yağışı beklendiği bildirilerek vatandaşların yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği hatırlatıldı.

Ankara, İstanbul ve İzmir başta olmak üzere Konya, Antalya, Adana, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş, Tokat, Gümüşhane, Bayburt, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Adıyaman, Isparta, Siirt, Diyarbakır, Şanlıurfa, Batman, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Muş, Bitlis, Bingöl, Erzurum, Ağrı, Kars, Van, Şırnak, Edirne, Bilecik ve Hakkâri olmak üzere toplam 38 ilin yaşanabilecek meteorolojik risk nedeniyle olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması hususunda uyarıldığı aktarıldı. Açıklamanın devamında "Türkiye Afet Müdahale Planı çerçevesinde; Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü ve Türk Kızılay'ı temsilcileri AFAD Başkanlıkta 7/24 esasına göre bulunmak üzere 09 Mart saat 21.00 itibariyle AFAD Başkanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezi'nde faaliyete geçmişlerdir" denildi. .