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TIMETURK / GENEL / İstanbul'da hafta sonu kar var mı? 29 Ocak-30 Ocak hava karlı mı? İstanbul'da Cumartesi-Pazar hava nasıl olacak?

İstanbul'da hafta sonu kar var mı? 29 Ocak-30 Ocak hava karlı mı? İstanbul'da Cumartesi-Pazar hava nasıl olacak?

İstanbul'da hafta sonu kar var mı? 29 Ocak-30 Ocak hava karlı mı? İstanbul'da Cumartesi-Pazar hava nasıl olacak? 21 Ocak Cuma gününden itibaren İstanbul'da aralıklarla devam eden kar yağışı hayatı adeta felç etti. Ani bastıran kar yağışı nedeniyle pek çok yolda trafik durma noktasına geldi. Okulların da tatil olmasıyla hafta sonu planı yapanlar İstanbul'da havanın nasıl olacağını şimdiden araştırmaya başladı. İstanbul'da hafta sonu kar yağışı beklenmiyor ancak soğuk havalar bir süre daha İstanbul'da etkisini gösterecek.

2 Saat Önce
2022-01-27 10:38:55
İstanbul'da hafta sonu kar var mı? 29 Ocak-30 Ocak hava karlı mı? İstanbul'da Cumartesi-Pazar hava nasıl olacak?

İstanbul'da uzun süre devam eden kar yağışı adeta hayatı felç etti. Yoğun kar yağışı nedeniyle İstanbul'da yollar kapandı, vatandaşlar işlerine gidemez oldu. Yarıyıl tatiline çıkan öğrenciler de hafta sonu plan yaparken kar yağışına takıldılar. Tatillerine devam eden öğrenciler 29-30 Ocak günleri için havanın nasıl olacağını şimdiden merak ediyor. Peki İstanbul'da hafta sonu kar var mı? 29 Ocak-30 Ocak hava karlı mı? İstanbul'da Cumartesi-Pazar hava nasıl olacak?

İstanbul'da hafta sonu kar var mı?

İstanbul'da hafta sonu kar yağışı görünmüyor. Ancak İstanbul'da soğuk havalar etkisini sürdürüyor. Özellikle sürücüler ve yaylar buzlu yollara karşı tedbirli olmalı. İstanbul'da hafta sonu yolların da açık olması bekleniyor.

İstanbul'da Cumartesi-Pazar hava nasıl olacak?

İstanbul'da Cumartesi ve Pazar günü bultlu bir gün bekleniyor. Kar yağışının beklenmediği kentte soğuklar etkili olacak. İşte 29 Ocak Cumartesi ve 30 Ocak Pazar İstanbul hava durumu...

29 Ocak-30 Ocak hava karlı mı (1)

29 Ocak-30 Ocak hava karlı mı (2)

29 Ocak-30 Ocak hava karlı mı?

Meteoroloji'den alınan tahminlere göre İstanbul'da bir haftadır devam eden kar yağışı hafta sonu kenti terk ediyor. İstanbul'da 29 Ocak Cumartesi ve 30 Ocak Pazar günü kar yağışı olmayacak. Ancak kent genelinde soğuk ve dondurucu haaların etkisiyle buzlanma ve don olayları görülebilir. Sürücülerin ve yayaların buzlanmaya karşı hazırlıklı olması gerekmektedir. .

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