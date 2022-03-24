İstanbul'da hafta sonu hava nasıl olacak? İstanbul 26 Mart cumartesi ve 27 Mart pazar güneşli mi? Mart ayının sonlarına doğru gelinirken havaların da artık ısınmaya başlayacağı ifade ediliyor. İstanbul 2022 yılının en sert kışını Mart'ta yaşadı. Sibirya üzerinden gelen soğuk hava dalgası nedeniyle günlerce kar yağışlarının etkisi altına giren İstanbul için bahar havası nihayet geliyor. Meteoroloji'den alınan tahminlere göre İstanbul'da hafta sonu güneş kendisini gösterecek.

Sibirya üzerinden gelen soğuk hava dalgasının etkisi altına giren İstanbul'da Mart ayı oldukça sert geçti. Yoğun kar yağışları nedeniyle hayatın adeta felç olduğu İstanbul'da havalar nijhayet ısınıyor. İstanbul'da 26 Mart Cumartesi ve 27 Mart Pazar günü pilan yapan vatandaşlar hava durumunun nasıl olacağını merak ediyor. Meteorloji'den alınan tahminlere göre İstanbul'da hava sıcaklıkları artıyor, güneş kendini göstermeye baaşlıyor.

İstanbul'da hafta sonu hava nasıl olacak?

Meteoroloji'den alınan bilgilere göre kıyı şehirlerimizde sıcaklık değerleri 20 derecelere yaklaşırken, yağışlar etkisini kaybedecek. İstanbul'da da hafta sonuyla beraber hava sıcaklıkları belirgin oranda artacak. Bahar havasını hissetmeye başlayacağımız İstanbul'da Cumartesi aralıklı olarak yağmur görülebilir. Pazar günü ise İstanbul'da güneş yüzünü gösterecek.

İstanbul 26 Mart cumartesi ve 27 Mart pazar güneşli mi?

İstanbul'da 26 Mart cumartesi günü hava sıcaklıkları yükselişe geçiyor. Kent genelinde en yüksek hava sıcaklığı 11 derece civarında olacak. Cumartesi günü aralıklı olarak kent genelinde yağmur görülebilir. 27 Mart pazar günü ise İstanbul'da sıcaklıklar bir miktar daha artacak. Pazar günü İstanbul'da güneşli bir gün yaşanacak.

Hafta sonundan sonra sıcaklıklar daha da artacak

Mart ayı biterken İstanbul'a bahar yeni yeni geliyor. Hafta sonunun ardından İstanbul'da hava sıcaklıkları bir miktar daha artacak. Sıcaklıklar yükselmeye devam ederken güneş de yüzünü daha net gösterecek. .