İstanbul'da hafta sonu hava nasıl? İstanbul'da 7 Mayıs Cumartesi ve 8 Mayıs Pazar yağmur var mı? İstanbul'da hava güneşli mi? Mayıs ayına giriş yapmamıza rağmen hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altında seyrediyor. Ramazan bayramında pek çok ilimizde yağışlı ve serin hava etkiliydi. Hafta sonu için İstanbul'da plan yapan vatandaşlar havanın nasıl olacağını araştırmaya başladı. İstanbul'da hafta sonu hava sıcaklıkları yükseliyor.

İstanbul'da hafta sonu hava nasıl? İstanbul'da 7 Mayıs Cumartesi ve 8 Mayıs Pazar yağmur var mı? İstanbul'da hava güneşli mi? Mayıs ayına giriş yapmamıza rağmen hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altında seyrediyor. Ramazan bayramında pek çok ilimizde yağışlı ve serin hava etkiliydi. Hafta sonu için İstanbul'da plan yapan vatandaşlar havanın nasıl olacağını araştırmaya başladı. İstanbul'da hafta sonu hava sıcaklıkları yükseliyor.

Bir süredir serin ve yağışlı havanın etkisi altında olan İstanbul'da hava sıcaklıkları yükseliyor. Mayıs aylarının gelmesiyle hafta sonu için pln yapanlar havanın nasıl olacağı sorusuna yanıt arıyor. Meteoroloji'den alınan tahminlere göre İstanbul'da hava sıcaklıklarında artış olacak.

İstanbul'da hafta sonu hava nasıl?

İstanbul hafta sonu yağışlarda uzak bir gün geçirecek. İstanbul'da cuma günü yağışların devam etmesi ve hafta sonu da yağışların biterek havaların bir miktar daha ısınması bekleniyor.

İstanbul'da 7 Mayıs Cumartesi ve 8 Mayıs Pazar yağmur var mı?

Yağışlı havaların bir süredir etkisi altında olan İstanbul'da hafta sonu için yağmur beklenmiyor. İstanbul'da 7 Mayıs Cumartesi günü hava sıcaklıkları en yüksek 18 derece civarında olması bekleniyor. Yağmur ise beklenmiyor. Aynı şekilde 8 Mayıs Pazar günü de kent genelinde yağmurlu hava beklenmiyor.