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TIMETURK / GENEL / İstanbul'da hafif ticari araç durağa daldı: 1 ölü, 7 yaralı

İstanbul'da hafif ticari araç durağa daldı: 1 ölü, 7 yaralı

Kasımpaşa'da süratli geldiği iddia edilen hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkınca otobüs durağına daldı. 1 kişinin hayatını kaybetti, 3'ü ağır 7 kişinin yaralandı.

2 Saat Önce
2021-09-03 11:13:58
İstanbul'da hafif ticari araç durağa daldı: 1 ölü, 7 yaralı

Kasımpaşa'da süratli geldiği iddia edilen hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkınca otobüs durağına daldı. 1 kişinin hayatını kaybetti, 3'ü ağır 7 kişinin yaralandı.
Kaza, saat 10.10 sıralarında Kasımpaşa Dereboyu Caddesi'nde meydana geldi.

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 Hafif ticari aracın sürücüsü, yolcuların beklediği otobüs durağına daldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Sürücü sara krizi geçirdi

Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 3'ü ağır 7 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, sürücü E.G ise yakalandı. Öte yandan sürücünün kaza anında sara krizi geçirdiği öğrenildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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