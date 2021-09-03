İstanbul'da hafif ticari araç durağa daldı: 1 ölü, 7 yaralı
Kasımpaşa'da süratli geldiği iddia edilen hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkınca otobüs durağına daldı. 1 kişinin hayatını kaybetti, 3'ü ağır 7 kişinin yaralandı.
2021-09-03 11:13:58
Kasımpaşa'da süratli geldiği iddia edilen hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkınca otobüs durağına daldı. 1 kişinin hayatını kaybetti, 3'ü ağır 7 kişinin yaralandı.
Kaza, saat 10.10 sıralarında Kasımpaşa Dereboyu Caddesi'nde meydana geldi.
Sürücü sara krizi geçirdi
Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 3'ü ağır 7 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, sürücü E.G ise yakalandı. Öte yandan sürücünün kaza anında sara krizi geçirdiği öğrenildi.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
YORUMLAR (0)