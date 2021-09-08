İstanbul'da faciadan dönüldü

Tuzla'da Yüksek Hızlı Tren ile karşı yönden gelen tren aynı rayda karşı karşıya geldi. Trenler son anda düşük hızda tampon temasıyla hafif çarpışarak dururken büyük bir kazanın önüne geçildi.

Tuzla'da Yüksek Hızlı Tren ile karşı yönden gelen tren aynı rayda karşı karşıya geldi. Trenler son anda düşük hızda tampon temasıyla hafif çarpışarak dururken büyük bir kazanın önüne geçildi.

Adapazarı -Pendik seferini yapan tren, Tuzla Tersane İstasyonu'nda bekleyen Yüksek Hızlı Tren (YHT)'e çarptı.

Makinistin son anda durarak Yüksek Hızlı Tren'e hafif çarptığı belirtilirken düşen bazı yolcuların yaralandığı öğrenildi.

Olayın ardından trendeki yolcular tahliye edildi.

TCDD'den yapılan açıklamada, "Adapazarı -Pendik seferini yapan ADA treni Tuzla Tersane İstasyonu'nda beklemekte olan Söğütlüçeşme-Konya seferini yapan YHT'ye duramayarak düşük hızda tampon temasında bulundu. Kaza nedeniyle bir süre aksayan seferler, olay yerine sevk edilen ekiplerin çalışmalarının tamamlanmasının ardından normale döndü." denildi.

K

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.