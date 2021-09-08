DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Yeni bir çalışma asırlık soruya ışık tutuyor
İngiltere’nin Ödüllü Lezzetlerinin Adresi “Tarshish Restoran”
Bakan Muş: 20 bin kişiye istihdam sağlamasını hedefliyoruz
Üniversitede korona olan öğrenci izinli mi sayılacak? Koronavirüs olan üniversite öğrencisi okula gidecek mi?
Enes'in ardından Taha’nın da cansız bedenine ulaşıldı
İstanbul'da faciadan dönüldü
FETÖ'ye yönelik operasyonda gözaltı sayısı 157'ye yükseldi
Altın piyasasında son durum
MEB açıkladı: Kimler mazeretli kabul edilecek?
Koronavirüs temaslı öğrenciler izinli mi olacak? Kovid temaslı öğrenciler raporlu mu olacak?
The Banc, ‘Londra’da En İyi Restoran’ olmaya aday
YÖK Başkanı Özvar, üniversitelerde yüz yüze eğitimin detaylarını açıkladı
Türkiye gruptan nasıl çıkar? Türkiye Dünya Kupası eleme grubundan nasıl çıkar?
Kripto paralar resmen çakıldı!
Kalp Çarpıntısı kitabı konusu nedir? Kalp Çarpıntısı kitabı yazarı kim?

TIMETURK / GENEL / İstanbul'da faciadan dönüldü

İstanbul'da faciadan dönüldü

Tuzla'da Yüksek Hızlı Tren ile karşı yönden gelen tren aynı rayda karşı karşıya geldi. Trenler son anda düşük hızda tampon temasıyla hafif çarpışarak dururken büyük bir kazanın önüne geçildi.

49 Dakika Önce
2021-09-08 10:40:22
İstanbul'da faciadan dönüldü

Tuzla'da Yüksek Hızlı Tren ile karşı yönden gelen tren aynı rayda karşı karşıya geldi. Trenler son anda düşük hızda tampon temasıyla hafif çarpışarak dururken büyük bir kazanın önüne geçildi.
Adapazarı -Pendik seferini yapan tren, Tuzla Tersane İstasyonu'nda bekleyen Yüksek Hızlı Tren (YHT)'e çarptı.

Makinistin son anda durarak Yüksek Hızlı Tren'e hafif çarptığı belirtilirken düşen bazı yolcuların yaralandığı öğrenildi.

Olayın ardından trendeki yolcular tahliye edildi.

ek-havadan-fotograflarla-tuzlada-iki-tren-kafa-kafaya-geldi-facianin-esiginden-donuldu-_7701_dhaphoto4

TCDD'den yapılan açıklamada, "Adapazarı -Pendik seferini yapan ADA treni Tuzla Tersane İstasyonu'nda beklemekte olan Söğütlüçeşme-Konya seferini yapan YHT'ye duramayarak düşük hızda tampon temasında bulundu. Kaza nedeniyle bir süre aksayan seferler, olay yerine sevk edilen ekiplerin çalışmalarının tamamlanmasının ardından normale döndü." denildi.

K

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş