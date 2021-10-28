İstanbul'da ekmeğe zam mı geldi? Ekmek ne kadar oldu? İstanbul'da ekmeğe zam yapılacağı haberleri bir süredir vatandaşı endişelendiriyordu. İstanbul'da ekmeğe zam yapmak için İstanbul Valiliği ve İstanbul Ticaret Odası'na başvuran fırıncılara onay verildi. İstanbul'da resmi olarak ekmeğe zam gelmiş oldu. İstanbul'da ekmeğe gelen zamla birlikte yeni ekmek fiyatı 2.5 TL oldu.

İstanbul'da ekmeğe zam mı geldi? Ekmek ne kadar oldu? İstanbul'da ekmeğe zam yapılacağı haberleri bir süredir vatandaşı endişelendiriyordu. İstanbul'da ekmeğe zam yapmak için İstanbul Valiliği ve İstanbul Ticaret Odası'na başvuran fırıncılara onay verildi. İstanbul'da resmi olarak ekmeğe zam gelmiş oldu. İstanbul'da ekmeğe gelen zamla birlikte yeni ekmek fiyatı 2.5 TL oldu.

Son günlerde peş peşe gelen zamlara bir yenisi daha eklendi. Uzun süredir fırıncılar artan maliyetleri gerekçe göstererek ekmek fiyatlarına zam yapmak istiyordu. Bu kararı uygullamak için geçtğimiz hafta İstanbul Valiliği ve İstanbul Ticaret Odası'na başvuruda bulunan fırıncılara yanıt geldi.

İstanbul'da ekmeğe zam mı geldi?

İstanbul Fırıncılar Odası 220 gramlık ekmek fiyatların artırılması için talepte bulundu. İstanbul Valiliği ve İstanbul Ticaret Odası fırıncıların başvurusunu kabul etti. Böylece ekmeğe resmi olarak zam yapılmış oldu.

Ekmek ne kadar oldu?

Gelen yeni zamla birlikte İstanbul'da ekmek 2.5 TL'den satılacak.

Ekmek nedir?

Ekmek, çeşitli tahıl unundan yapılmış hamurun ateşte, sac üzerinde, tandırda, fırında veya tepside pişirilmesiyle hazırlanan temel gıda.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.