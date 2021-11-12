İstanbul'da ekmeğe zam mı geldi? Ekmek ne kadar oldu? 230 gram ekmek fiyatı kaç tl? Fırıncılar arasında uzun süredir dillendirilen zam beklentisi resmiyet kazandı. İstanbul'da bundan böyle İTO'ya bağlı tüm fırınlarda 230 gramlık ekmek 2,5 liradan satılacak. İstanbul'da ekmeğe yüzde 25 oranında zam yapılmasını içeren teklif İTO'nun dün akşam yapılan meclis toplantısında onaylandı.

İstanbul'da ekmeğe zam mı geldi? Ekmek ne kadar oldu? 230 gram ekmek fiyatı kaç tl? Fırıncılar arasında uzun süredir dillendirilen zam beklentisi resmiyet kazandı. İstanbul'da bundan böyle İTO'ya bağlı tüm fırınlarda 230 gramlık ekmek 2,5 liradan satılacak. İstanbul'da ekmeğe yüzde 25 oranında zam yapılmasını içeren teklif İTO'nun dün akşam yapılan meclis toplantısında onaylandı.

İnsanların temel tketim maddesinden biri olan ekmeğin fiyatına İstanbul'da zam yapılması için fırıncıların başvurusu olmuştu. Fırıncılar artan maliyetleri öne sürerek ekmeğe zam yapılması gerektiğini belirtiyordu. İstanbul Fırıncılar Odası da 220 gramlık ekmek fiyatların artırılması için talepte bulunmuştu.

İstanbul'da ekmeğe zam mı geldi?

İstanbul Ticaret Odası (İTO) ekmeğe getirilen zammı onayladı. İstanbul'da ekmeğe getirilen yüzde 25'lik zam resmileşti. Bugünden itibaren İTO'ya bağlı tüm fırınlarda 230 gramlık ekmek 2,5 liradan satılacak.

Ekmek nedir?

Ekmek, çeşitli tahıl unundan yapılmış hamurun ateşte, sac üzerinde, tandırda, fırında veya tepside pişirilmesiyle hazırlanan temel gıda.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.