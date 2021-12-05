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TIMETURK / GENEL / İstanbul'da ekmeğe gizli zam

İstanbul'da ekmeğe gizli zam

İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) 10 Kasım'da aldığı karar ile 230 gram ekmek 2,5 TL'den satılmaya başladı. Aradan kısa süre geçmesine rağmen bazı ilçelerde fırınlar ekmeğin fiyatını 3 liraya çıkardı. 3 liraya ekmek satan fırınlardan birçoğu gramajı da 210'a düşürdü.

33 Dakika Önce
2021-12-05 16:24:32
İstanbul'da ekmeğe gizli zam

İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) 10 Kasım'da aldığı karar ile 230 gram ekmek 2,5 TL'den satılmaya başladı. Ancak aradan kısa süre geçmesine rağmen birçok fırında ekmeğin fiyatını 3 liraya çıkarıldı. 3 liraya ekmek satan fırınlardan bazıları gramajı da 210 grama düşürdü. Ekmeğin 3 liradan satıldığı ilçelerden arasında Ümraniye ve Üsküdar'da bulunuyor.

"FİYATLAR YÜKSELELİ BİRKAÇ GÜN OLDU"

Fırıncılar başta un fiyatları olmak üzere artan maliyetler nedeniyle zam yaptıklarını belirtti. Ümraniye'deki bir fırıncı zammın nedenine maliyetleri göstererek. "Fiyatlar yükseleli birkaç gün oldu, ayın 1'inden bu yana böyle" dedi.

Fırıncı olan Ahmet Demir ise, "Un fiyatları, poşet, maya gibi bir sürü şey var. Sadece bir unla bitmiyor ki, burada çalışanların da gideri arttı. Mecbursun, ne yapacaksın başka. Sadece un fiyatları değil, her şey etkiliyor. İşlerde düşüş oldu ama yapacak bir şey yok" şeklinde konuştu.

"ÇOK ŞİKAYETÇİYİZ"

Vatandaşlar ise, "Çok şikayetçiyiz" diyerek gizli zamma tepki gösterdi. Mehmet Arı, "Ekmek bugün 2,5 lira olmuş, yarın 6 lira olmuş, eğer insanlar bunu sorgulayamıyorsa yaşam standartlarını da belirleyemezler" dedi. Gülhanım Kardeş ise fırından ekmek aldıktan sonra, "Çok şikayetçiyiz, simit oldu 3,5 lira, biz ne yiyeceğiz ne içeceğiz. 3 tane ekmek aldım, bir de simit 20 lira" diye konuştu.

Kaynak: medyaradar.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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