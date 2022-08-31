İstanbul'da dolu yağacak mı? 31 Ağustos'ta İstanbul'da yağmur ne zaman saat kaçta bitecek? Bugün yağmur var mı? soruları İstanbul'da yaşayan vatandaşlar tarafından sorulmaya başlandı. İstanbul'da 31 Ağustos Çarşamba günü başlayacak olan sağanak yağışa ilişkin AKOM'dan ve Meteoroloji'den peş peşe uyarılar geldi.

Meteoroloji'den Marmara Bölgesi illeri için sarı kodlu uyarı yayımlandı. 31 Ağustos Çarşamba günü için yapılan peş peşe uyarıların ardından bu bölgede yaşayanlar sağanak yağmurun ne zaman sona ereceğini araştırmaya başladı. Meteoroloji'den Balıkesir, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Edirne, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ ve Yalova için sarı kodlu uyarı yayımlandı. Mega kent İstanbul'da yaz aylarının son günleri yaşanırken açık alanda planları olanlar ise İstanbul'da dolu yağacak mı? 31 Ağustos'ta İstanbul'da yağmur ne zaman saat kaçta bitecek? Bugün yağmur var mı? sorularına yanıt arıyor.

İstanbul'da dolu yağacak mı?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul'da yaşayan vatandaşları uyardı. 31 Ağustos'ta şiddettli sağanak yağmur beklendiği duyuruldu. AFAD'dan dolu yağışana ilişkin ise son dakika uyarısı geldi. AFAD uyarısında "Sel, yıldırım, dolu, hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olun." dedi. Meteoroloji'den yapılan sağanak yağmur uyarısında "Marmara Bölgesi ve çevresinde beklenen gök gürültülü sağanağın, yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor." denildi.

31 Ağustos'ta İstanbul'da yağmur ne zaman saat kaçta bitecek?

İstanbul'da sabah saatlerinde başlaması beklenen sağanak yağışın akşam saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor. İstanbul Valiliği de kentte yaşayanlara bir uyarı yaptı. Valiliğin Twitter hesabından yapılan açıklamada "Yağışların etkisini bölgenin batısında akşam, kuzey ve doğu kesimlerinde gece kaybetmesi bekleniyor. Dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

İstanbul'da 31 Ağustos Çarşamba (Bugün) yağmur var mı?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün Marmara Bölgesi'nde beklenen gök gürültülü sağanağın, sabah saatlerinden itibaren İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Bilecik, Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevreleri ile Edirne'nin güneyinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışların etkisini, bölgenin batısında akşam saatlerinde, kuzey ve doğu kesimlerinde gece saatlerinde kaybetmesi bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, ağaç veya direklerin devrilmesi ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması gerekiyor. .