İstanbul'da depremde en riskli ilçeler hangileri? Olası İstanbul depreminde hangi bölgeler riskli? İstanbul'da 7 şiddetinde bir deprem beklendiği uzmanlar tarafından sürekli dile getiriliyor. Depreme karşı dayanıksız konutlar kentsel dönüşüm kapsamında depreme dayanıklı hale getiriliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yeni araştırması İstanbul'da 91 bin binanın ağır hasar göreceği yönünde. Peki İstanbul'da olası depremde riskli bölgeler neresi?

İstanbul'da depremde en riskli ilçeler hangileri? Olası İstanbul depreminde hangi bölgeler riskli? İstanbul'da 7 şiddetinde bir deprem beklendiği uzmanlar tarafından sürekli dile getiriliyor. Depreme karşı dayanıksız konutlar kentsel dönüşüm kapsamında depreme dayanıklı hale getiriliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yeni araştırması İstanbul'da 91 bin binanın ağır hasar göreceği yönünde. Peki İstanbul'da olası depremde riskli bölgeler neresi?

Olası bir İstanbul depremindeki senaryo güncellendi. Eski araştırmaya göre 48 bin binanın ağır hasar göreceği öngürülüyordu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yeni araştırmasına göre bu rakam 91 bine çıktı. Evrensel gazetesine konuşan İBB Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanı Özlem Tut, kentteki riskli bölgelerden bahsetti. Tut, deprem senaryolarında, fay hattına yakın, yeterli mühendislik hizmeti almamış yapılardan oluşan ve zeminin zayıf olduğu bölgelerin en büyük hasarı alacağının öngörüldüğünü söyledi.

İstanbul'da depremde en riskli ilçeler hangileri?

İBB yöneticisi o bölgeleri de isim vererek açıkladı: "Bu bölgeler Haliç'in batısı ve TEM otoyolunun güneyindeki ilçeler. İşte analizlere göre olası İstanbul depreminde en riskli ilçeler; Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Bayrampaşa, Beylikdüzü, Büyük Çekmece, Küçük Çekmece, Esenler, Esenyurt, Fatih, Güngören, Zeytinburnu,

Deprem nedir?

Deprem, yer sarsıntısı, seizma veya halk arasında zelzele, yer kabuğunda beklenmedik bir anda ortaya çıkan enerji sonucunda meydana gelen sismik dalgalanmalar ve bu dalgaların yeryüzünü sarsması olayıdır. Sismik aktivite ile kastedilen meydana geldiği alandaki depremin frekansı, türü ve büyüklüğüdür. Depremler sismograf ile ölçülür. Bu olayları inceleyen bilim dalına da sismoloji denir. Depremin büyüklüğü Moment magnitüd ölçeği (ya da eskiden kullanımda olan Richter ölçeği) ile belirlenir. Bu ölçeğe göre 3 ve altı büyüklükteki depremler genelde hissedilmezken 7 ve üstü büyüklükteki depremler yıkıcı olabilir. Sarsıntının şiddeti Mercalli şiddet ölçeği ile ölçülür. Depremin meydana geldiği noktanın derinliği de yıkım kuvvetine etkilidir ve yeryüzüne yakın noktada gerçekleşen depremler daha çok hasar vermektedir. .