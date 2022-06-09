İstanbul serin ve yağışlı havanın etkisi altına girdi. Ani bastıran yağmur vatandaşlara zor anlar yaşattı. İstanbul'da bugün yağmur var mı? İstanbul'da 9 Haziran Perşembe hava nasıl olacak? İstanbul'da hava yağmurlu mu? Yağmur saat kaçta yağacak? gibi sorulara yanıt aramaya başladı. Meteoroloji'den İstanbul dahil 41 ile sarı kodlu uyarı geldi. 9 Haziran Perşembe günü İstanbul'da gök gürültülü sağanak yağmur bekleniyor.

İstanbul serin ve yağışlı havanın etkisi altına girdi. Ani bastıran yağmur vatandaşlara zor anlar yaşattı. İstanbul'da bugün yağmur var mı? İstanbul'da 9 Haziran Perşembe hava nasıl olacak? İstanbul'da hava yağmurlu mu? Yağmur saat kaçta yağacak? gibi sorulara yanıt aramaya başladı. Meteoroloji'den İstanbul dahil 41 ile sarı kodlu uyarı geldi. 9 Haziran Perşembe günü İstanbul'da gök gürültülü sağanak yağmur bekleniyor.

Yurdumuzun ğek çok ilinde s erin ve yağışlı hava etkisini göstermeye başladı. Ani bastıran yağışlar vatandaşlara zor anlar yaşatıyor. İstanbul'da 9 Haziran Perşembe günü dışarıda işi olan vatandaşlar havanın yağmurlu olup olmayacağını merak ediyordu. Meteoroloji'den beklenen harita yayımlandı.

İstanbul'da bugün (9 Haziran Perşembe) yağmur var mı?

İstanul'da 9 Haziran'da yağışlı ve menvsim normallerinin bir kaç derece altında bir hava bekleniyor. Meteoroloki İstanbul için sarı kodlu uyarı yayımladı. İstanbul'da ani bastıracak yağışlara karşı vatandaşların hazırlıklı olmaları istendi.

İstanbul'da 9 Haziran Perşembe hava nasıl olacak?

İstanbul'da bugün hava bulutlu ve yer yer yağmurlu olacak. Mevsim normallerinin 1-2 derece altında olması beklenen İstanbuıl'da gün içine en yüksek sıcaklık 25 derece civarında olacak.

İstanbul'da hava yağmurlu mu?

İstanbul için yapılan meteorolojik tahminlere göre kent genelinde yağışlı hava bekleniyor. Serin havanın 16 Haziran'a kadar sürmesi bekleniyor. İstanbul'da gün içinde ara ara gök gürültülü sağanak yağmur yağabilir.

41 ile sarı kodlu uyarı

Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı 41 ile sarı uyarıda bulunuldu. Bu iller arasında Adana, Amasya, Ankara, Artvin, Bilecik, Bolu, Bursa, Çankırı, Çorum, Edirne, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Giresun, Gümüşhane, Mersin, İstanbul, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Konya, Kahramanmaraş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Samsun, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Yozgat, Aksaray, Bayburt, Karaman, Ardahan, Karabük, Osmaniye yer alıyor. Perşembe günü yurdun büyük bir bölümünde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. .