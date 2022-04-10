İstanbul’da bugün hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak? 10 Nisan Pazar günü güncel elektrik kesintisi listesi
İstanbul'da BEDAŞ kontrolünde planlı elektrik kesintileri yapılmaya devam ediyor. İstanbul'da 10 Nisan 2022 Pazar günü elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin listesi belli oldu. Vatandaşlar kendi bölge ve semtlerinde herhangi bir elektrik kesintisi olup olmadığını ya da yapılıp yapılmayacağını araştırıyor. Peki, İstanbul’da 10 Nisan 2022 Pazar hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak?
2022-04-10 14:07:56
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş ya da bilinen ismiyle BEDAŞ, İstanbul'da planlı elektrik kesintileri yapmaya devam ediyor. Her gün yüzlerce bölgede yapılan elektrik kesintilerinin sebepleri, ne zaman kesinti yapılacağı ve ne zaman sona ereceği BEDAŞ sitesinden duyuruluyor. Bu nedenle birçok kişinin gündeminde elektrik kesintisinin yapılacağı yerler bulunuyor. İşte merak edilen haberin detayı…
İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek 10 Nisan?
ARNAVUTKÖY
NO: 14940671
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -HADIMKÖY Mahalle Sokak bölgelerinde
10/04/2022 09:00:00 - 10/04/2022 12:00:00 saatleri arasında
Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 14622005
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ÖMERLİ Mahalle
HADIMKÖY-İSTANBUL Sokak bölgelerinde
10/04/2022 09:00:00 - 10/04/2022 13:00:00 saatleri arasında
Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 14621937
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLBAYIR Mahalle
BABA NAKKAŞ Sokak bölgelerinde
10/04/2022 10:00:00 - 10/04/2022 15:00:00 saatleri arasında
Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 14622008
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -HADIMKÖY Mahalle Sokak bölgelerinde
10/04/2022 13:00:00 - 10/04/2022 15:00:00 saatleri arasında
Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. .
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