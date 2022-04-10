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TIMETURK / GENEL / İstanbul’da bugün hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak? 10 Nisan Pazar günü güncel elektrik kesintisi listesi

İstanbul’da bugün hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak? 10 Nisan Pazar günü güncel elektrik kesintisi listesi

İstanbul'da BEDAŞ kontrolünde planlı elektrik kesintileri yapılmaya devam ediyor. İstanbul'da 10 Nisan 2022 Pazar günü elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin listesi belli oldu. Vatandaşlar kendi bölge ve semtlerinde herhangi bir elektrik kesintisi olup olmadığını ya da yapılıp yapılmayacağını araştırıyor. Peki, İstanbul’da 10 Nisan 2022 Pazar hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak?

34 Dakika Önce
2022-04-10 14:07:56
İstanbul’da bugün hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak? 10 Nisan Pazar günü güncel elektrik kesintisi listesi

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş ya da bilinen ismiyle BEDAŞ, İstanbul'da planlı elektrik kesintileri yapmaya devam ediyor. Her gün yüzlerce bölgede yapılan elektrik kesintilerinin sebepleri, ne zaman kesinti yapılacağı ve ne zaman sona ereceği BEDAŞ sitesinden duyuruluyor. Bu nedenle birçok kişinin gündeminde elektrik kesintisinin yapılacağı yerler bulunuyor. İşte merak edilen haberin detayı…

İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek 10 Nisan?

ARNAVUTKÖY

NO: 14940671

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -HADIMKÖY Mahalle Sokak bölgelerinde

10/04/2022 09:00:00 - 10/04/2022 12:00:00 saatleri arasında

Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 14622005

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ÖMERLİ Mahalle

HADIMKÖY-İSTANBUL Sokak bölgelerinde

10/04/2022 09:00:00 - 10/04/2022 13:00:00 saatleri arasında

Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 14621937

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLBAYIR Mahalle

BABA NAKKAŞ Sokak bölgelerinde

10/04/2022 10:00:00 - 10/04/2022 15:00:00 saatleri arasında

Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 14622008

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -HADIMKÖY Mahalle Sokak bölgelerinde

10/04/2022 13:00:00 - 10/04/2022 15:00:00 saatleri arasında

Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. .

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