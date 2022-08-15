İstanbul'da bazı tramvay seferleri iptal edildi
Metro İstanbul, sabah saatlerinde etkili olan sağanak sebebiyle bazı tramvay seferlerinin iptal edildiğini duyurdu
2022-08-15 11:56:37
İstanbul'da etkili olan sağanak yağış sebebiyle bazı tramvay seferlerinde aksama meydana geldi. Bazı seferler iptal edildi.
Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, T5 tramvay hattı, TF2 hattı, ve T1 Kabataş-Bağcılar tramvay seferlerinin iptal edildiği duyuruldu.
T5 Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı tramvay hattında yaşanan aksamanın giderilerek, hattın çalışmasının normale döndüğü bildirildi. .
YORUMLAR (0)