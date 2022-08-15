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İstanbul'da bazı tramvay seferleri iptal edildi

Metro İstanbul, sabah saatlerinde etkili olan sağanak sebebiyle bazı tramvay seferlerinin iptal edildiğini duyurdu

2 Saat Önce
2022-08-15 11:56:37
İstanbul'da bazı tramvay seferleri iptal edildi

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış sebebiyle bazı tramvay seferlerinde aksama meydana geldi. Bazı seferler iptal edildi.

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, T5 tramvay hattı, TF2 hattı, ve T1 Kabataş-Bağcılar tramvay seferlerinin iptal edildiği duyuruldu.

T5 Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı tramvay hattında yaşanan aksamanın giderilerek, hattın çalışmasının normale döndüğü bildirildi. .

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