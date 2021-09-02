İstanbul'da bazı ilçelerde su kesintisi yapılacak

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), elektrik kesintisi nedeniyle 5 Eylül Pazar günü 01.00 ile 09.00 saatleri arasında 8 ilçenin bazı mahallelerine su verilemeyeceğini bildirdi.