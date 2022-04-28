İstanbul'da bayram namazı saat kaçta başlayacak, ezan kaçta okunacak? 2022 İstanbul'da bu sene Ramazan bayramı namazı ne zaman kılınacak? Ramazan bayramı arifesinde vatandaşlar Ramazan bayramı namazını kaçırmamak için saat kaçta kılınacağını araştırmaya başladı. Diyanet 2022 Ramazan bayramı namazı saatlerini duyurdu. 2022 yılında bayram namazını İstanbul'da kılmak isteyenler İstanbul'da bayram namazı ezanının kaçta okunacağını merak ediyor?

İstanbul'da bayram namazı saat kaçta başlayacak, ezan kaçta okunacak? 2022 İstanbul'da bu sene Ramazan bayramı namazı ne zaman kılınacak? Ramazan bayramı arifesinde vatandaşlar Ramazan bayramı namazını kaçırmamak için saat kaçta kılınacağını araştırmaya başladı. Diyanet 2022 Ramazan bayramı namazı saatlerini duyurdu. 2022 yılında bayram namazını İstanbul'da kılmak isteyenler İstanbul'da bayram namazı ezanının kaçta okunacağını merak ediyor?

Koronavirüs pandemisi nedeniyle uzun aradan sonra camilerde bayram namazı kılınacak. Korona kısıtlamalarının kalktığı 2022'de vaka sayılarının düşmesi ve aşılama oranlarının da artmasıyla maske yasakları kaldırılmıştı. Ramazan bayramı 2022 yılında Kovid-19 kısıtlamaları olmadan geçirilecek. İstanbul'da Ramazan bayramı namazını kılmak istenler ezanın saat kaçta okunacağını merak ediyor.

İstanbul'da bayram namazı saat kaçta başlayacak, ezan kaçta okunacak?

Milyonlarca Müslüman Ramazan bayramı namazı için camileri dolduracak. Bayram namazı ile Ramazan bayramı başlayacak. İstanbul'da Ramazan bayraı namazı saati 06:34 olarak açıklandı.

2022 İstanbul'da bu sene Ramazan bayramı namazı ne zaman kılınacak?

İstanbul'da ramazan bayramı namazını kılmak isteyenler 2 Mayı Pazartesi günü saat 06:34'te camilerde olmaları gerekiyor.

İl il Ramazan bayramı namazı saatleri

İSTANBUL bayram namazı saati: 06:34

ANKARA bayram namazı saati: 06:20

İZMİR bayram namazı saati: 06:45

ADANA Ramazan Bayramı Namazı: 06:14

ADIYAMAN Ramazan Bayramı Namazı: 06:02

AFYONKARAHİSAR Ramazan Bayramı Namazı: 06:31

AĞRI Ramazan Bayramı Namazı: 05:40

AKSARAY Ramazan Bayramı Namazı: 06:18

AMASYA Ramazan Bayramı Namazı: 06:07

ANTALYA Ramazan Bayramı Namazı: 06:33

ARDAHAN Ramazan Bayramı Namazı: 05:39

ARTVİN Ramazan Bayramı Namazı: 05:42

AYDIN Ramazan Bayramı Namazı: 06:43

BALIKESİR Ramazan Bayramı Namazı: 06:40

BARTIN Ramazan Bayramı Namazı: 06:20

BATMAN Ramazan Bayramı Namazı: 05:50

BAYBURT Ramazan Bayramı Namazı: 05:50

BİLECİK Ramazan Bayramı Namazı: 06:31

BİNGOL Ramazan Bayramı Namazı: 05:51

BİTLİS Ramazan Bayramı Namazı: 05:45

BOLU Ramazan Bayramı Namazı: 06:24

​​​​BURDUR Ramazan Bayramı Namazı: 06:34

​​​​​​​BURSA Ramazan Bayramı Namazı: 06:35

ÇANAKKALE Ramazan Bayramı Namazı: 06:46

ÇANKIRI Ramazan Bayramı Namazı: 06:16

​​​​​​​ÇORUM Ramazan Bayramı Namazı: 06:11

DENİZLİ Ramazan Bayramı Namazı: 06:38

DİYARBAKIR Ramazan Bayramı Namazı: 05:54

DÜZCE Ramazan Bayramı Namazı: 06:26

EDİRNE Ramazan Bayramı Namazı: 06:43

ELAZIĞ Ramazan Bayramı Namazı: 05:57

ERZİNCAN Ramazan Bayramı Namazı: 05:54

ERZURUM Ramazan Bayramı Namazı: 05:46

ESKİŞEHİR Ramazan Bayramı Namazı: 06:30

GAZİANTEP Ramazan Bayramı Namazı: 06:06

GİRESUN Ramazan Bayramı Namazı: 05:56

GÜMÜŞHANE Ramazan Bayramı Namazı: 05:53

HAKKARİ Ramazan Bayramı Namazı: 05:40

HATAY Ramazan Bayramı Namazı: 06:12

IĞDIR Ramazan Bayramı Namazı: 05:35

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ISPARTA Ramazan Bayramı Namazı: 06:32

KAHRAMANMARAŞ Ramazan Bayramı Namazı: 06:07

KARABÜK Ramazan Bayramı Namazı: 06:19

KARAMAN Ramazan Bayramı Namazı: 06:23

KARS Ramazan Bayramı Namazı: 05:38

KASTAMONU Ramazan Bayramı Namazı: 06:14

KAYSERİ Ramazan Bayramı Namazı: 06:11

KİLİS Ramazan Bayramı Namazı: 06:08

KIRIKKALE Ramazan Bayramı Namazı: 06:18

KIRKLARELİ Ramazan Bayramı Namazı: 06:40

KIRŞEHİR Ramazan Bayramı Namazı: 06:16

KOCAELİ Ramazan Bayramı Namazı: 06:31

KONYA Ramazan Bayramı Namazı: 06:25

KÜTAHYA Ramazan Bayramı Namazı: 06:32

MALATYA Ramazan Bayramı Namazı: 06:01

MANİSA Ramazan Bayramı Namazı: 06:44

MARDİN Ramazan Bayramı Namazı: 05:52

MERSİN Ramazan Bayramı Namazı: 06:17

MUĞLA Ramazan Bayramı Namazı: 06:42

MUŞ Ramazan Bayramı Namazı: 05:47

NEVŞEHİR Ramazan Bayramı Namazı: 06:15

NİĞDE Ramazan Bayramı Namazı: 06:16

ORDU Ramazan Bayramı Namazı: 05:58

OSMANİYE Ramazan Bayramı Namazı: 06:11

RİZE Ramazan Bayramı Namazı: 05:48

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SAKARYA Ramazan Bayramı Namazı: 06:29

SAMSUN Ramazan Bayramı Namazı: 06:04

ŞANLIURFA Ramazan Bayramı Namazı: 06:00

SİİRT Ramazan Bayramı Namazı: 05:47

​​​​​​​SİNOP Ramazan Bayramı Namazı: 06:08

​​​​​​​ŞIRNAK Ramazan Bayramı Namazı: 05:45

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SİVAS Ramazan Bayramı Namazı: 06:04

TEKİRDAĞ Ramazan Bayramı Namazı: 06:40

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TOKAT Ramazan Bayramı Namazı: 06:05

TRABZON Ramazan Bayramı Namazı: 05:51

TUNCELİ Ramazan Bayramı Namazı: 05:55

UŞAK Ramazan Bayramı Namazı: 06:36

VAN Ramazan Bayramı Namazı: 05:40

YALOVA Ramazan Bayramı Namazı: 06:33

YOZGAT Ramazan Bayramı Namazı: 06:12

ZONGULDAK Ramazan Bayramı Namazı: 06:22

Kadınlar bayram namazı ile sorumlu mudur?

İslam âlimlerinin ittifakına göre kadınlar, cuma ve bayram namazlarıyla yükümlü değildirler (Semerkandî, Tuhfe, II, 161, 166; Halîl, Muhtasar, 45, 47; İbn Rüşd, Bidâye, I, 157; Şirbînî, Muğni'l-muhtâc, I, 462). Bununla birlikte Hz. Peygamber (s.a.s.), kadınları bayram namazına katılmaya teşvik etmiştir (Buhârî, Îdeyn, 15, 21; Hac, 81; Müslim, Salâtü'l-îdeyn, 1-3, 10-12). Bu itibarla kadınlar, şartların elverişli olması halinde cuma ve bayram namazlarına katılabilirler.

Erkeklerin kolu kıvrık veya kısa kollu gömlek ile namaz kılmaları caiz midir?

Namaz kılan kimse, mânen, Yüce Allah'ın huzuruna çıkmaktadır. Bu sebeple, kılık kıyafeti düzgün olmalıdır. Eskiden kolları sıvamak kibir alameti sayıldığı için, kolu kıvrık namaz kılmak mekruh kabul edilmiştir (el-Fetâva'l-Hindiye, I, 118). Ancak günümüzde böyle bir algı söz konusu değildir. Öte yandan erkeklerin, kısa kollu gömlekle de namaz kılmalarında bir sakınca yoktur. Çünkü bu tutum da, kolları kıvırıp sıvamakta olduğu gibi yadırganacak bir durum olmaktan çıkmıştır.

Namaz hangi hâllerde bozulabilir?

Namazı, mazeretsiz bozmak haramdır. Ancak bazı durumlarda namazı bozmak vacip, bazı durumlarda mubah, bazen de müstehap olur. İnsan canına yönelik bir tehlike karşısında; mesela saldırıya uğrayan, ateşe, suya düşen bir insanın yardım istemesi hâlinde ona yardım etmek maksadıyla namazı bozmak vacip olur. Bir malın telef olmasını, çalınmasını önlemek gayesiyle namazı bozmak mubahtır. Tek başına namaz kılan bir kişinin, cemaatle namaz kılmanın faziletini kazanmak için namazı keserek farza yetişmesi ise müstehaptır (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, II, 504-505).

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