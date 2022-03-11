İstanbul'da AVM'ler saat kaçta açılıp kapanıyor 2022? Alışveriş Merkezleri açılış kapanış saati

İstanbul'da AVM'ler kaçta açılıp kapanıyor? Kar yağışı nedeniyle İstanbul'da yaşayan kişilerin zor bir süreçten geçtiği görülüyor. İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, AVM’ler için yeni bir karar aldı. Peki ama AVM saatleri değişti mi? AVM'lerin açılış ve kapanış vakti değişti mi? İstanbul AVM çalışma saatleri...

Kar yağışı nedeniyle İstanbul'da yaşayan kişilerin zor bir süreçten geçtiği görülüyor. İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, AVM'ler için yeni bir karar aldı. Peki ama AVM saatleri değişti mi? AVM'lerin açılış ve kapanış vakti değişti mi? İstanbul AVM çalışma saatleri...

İstanbul'da AVM'ler saat kaçta açılıp kapanıyor?

İstanbul'da kar yağışının etkileri sürüyor. İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç, AVM'lerin bugün 12.00'den itibaren müşteri kabulüne başlayacağını, 19.00'da kapanacağı açıklamasında bulundu.

Avdagiç; "İstanbul'daki zorlu hava şartları dikkate alınarak Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği, BMD ve TAMPF Başkanları ile yapılan görüşmede, AVM'lerin bugün 12.00'den itibaren müşteri kabulüne başlaması ve 19.00'de kapanması konusunda mutabakat sağlanmıştır." açıklamasında bulundu. .