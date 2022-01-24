İstanbul'da AVM'ler kaçta kapanacak? 24 Ocak Pazartesi AVM'ler 19.30'da mı kapanacak? AVM'ler erken mi kapanacak? Yoğun kar yağışları İStanbul'da hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. AKOM'dan ve AFAD'dan İstanbul'a akşam saatlerinde kar yağışının şiddetini artıracağı uyarısı geldi. İstanbul Valiliği de AVM'lerin kapanış saatini erkene çekti. İstanbul Valisi Yerlikaya İstanbul'da etkisini artıracak olan kar yağışı sonrası AVM'lerin 19.30'da kapanacağını duyurdu. AVM çalışanları 24 Ocak Pazartesi günü evlerine bir kaç saat erken gidecek.

İstanbul'da AVM'ler kaçta kapanacak? 24 Ocak Pazartesi AVM'ler 19.30'da mı kapanacak? AVM'ler erken mi kapanacak? Yoğun kar yağışları İStanbul'da hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. AKOM'dan ve AFAD'dan İstanbul'a akşam saatlerinde kar yağışının şiddetini artıracağı uyarısı geldi. İstanbul Valiliği de AVM'lerin kapanış saatini erkene çekti. İstanbul Valisi Yerlikaya İstanbul'da etkisini artıracak olan kar yağışı sonrası AVM'lerin 19.30'da kapanacağını duyurdu. AVM çalışanları 24 Ocak Pazartesi günü evlerine bir kaç saat erken gidecek.

İstanbul'da olumsuz hava koşşşarı etkisini gösteriyor. AVM'lerde de kar yağışı nedeniyle kapanış saati erkene çekildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), hayatı olumsuz etkileyen kar yağışıyla ilgili bir açıklama yaptı. AFAD ülke genelinde yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle vatandaşlardan meteorolojik uyarıları takip ederek zorunlu olmadıkça yola çıkmamalarını istedi.

İstanbul'da AVM'ler kaçta kapanacak?

İstanbul'da AVM'lerin kapanış saati 24 Ocak Pazartesi günü erkene çekildi. AVM'lerin kapanış saati ise 19.30'a çekildi.

AVM'ler erken mi kapanacak?

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan da bir uyarı geldi. Twitter hesabından bir açıklama yapan Yerlikaya, ikinci bir duyuruya kadar trakya istikametinden İstanbul yönüne seyahat eden araçların kente girişine izin verilmeyeceği bildirildi. İstanbul Valisi Yerlikaya'dan bir uyarı daha geldi. İstanbul'da AVM'ler yoğun kar yağışı nedeniyle saat 19.30'da kapatılacak.

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Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Ali Yerlikaya şunları söyledi: "Sevgili İstanbullular, akşam saatlerinde yoğun kar yağışı bekleniyor. Zorunlu olmadıkça lütfen trafiğe çıkmayalım" ifadelerini kullandı. İstanbul Valisi Yerlikaya Trakya yönünden gelen araçların İstanbul'a girişlerine izin verilmeyeceğini duyurdu. .