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TIMETURK / GENEL / İstanbul'da ambalaj atölyesinde yangın

İstanbul'da ambalaj atölyesinde yangın

İstanbul Kağıthane'de, ambalaj üretim atölyesinde çıkan yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Atölye kullanılamaz hale geldi.

2 Saat Önce
2021-08-24 07:33:12
İstanbul'da ambalaj atölyesinde yangın

İstanbul Kağıthane'de, ambalaj üretim atölyesinde çıkan yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Yeşilce Mahallesi Çeşni Sokak'taki 6 katlı binanın giriş katında yer alan atölyede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Güvenlik güçleri binanın etrafında şerit çekerek önlem alırken, içerisinde kimyasal madde bulunan imalathanedeki yangına itfaiye ekiplerince müdahale edildi.

İtfaiye görevlileri, yaklaşık 1 saatlik uğraşın ardından yangını kontrol altına aldı.

Yangın, soğutma çalışmalarının ardından söndürülürken, atölye kullanılamaz hale geldi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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