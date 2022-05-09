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TIMETURK / GENEL / İstanbul'da alınacak 384 icra ve zabit katipliği için 3 bin 233 kişi başvurdu

İstanbul'da alınacak 384 icra ve zabit katipliği için 3 bin 233 kişi başvurdu

İstanbul ve Gaziosmanpaşa adliyelerinde görevlendirilmek üzere sözleşmeli olarak alınacak 384 icra ve zabıt katipliği için sınavı yapıldı. Sınava 3 bin 233 kişi başvurdu.

14 Saat Önce
2022-05-09 15:57:31
İstanbul'da alınacak 384 icra ve zabit katipliği için 3 bin 233 kişi başvurdu

Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün 1 Mart 2022 tarihli Sözleşmeli Personel Alımı ilanı için Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'nda, icra ve zabıt kâtibi alımı için uygulamalı sınav yapıldı.

Sınav sonucu, İstanbul Adliyesi için 308, Gaziosmanpaşa Adliyesi için 7 olmak üzere toplam 315 zabıt kâtibi alınacak. İstanbul Adliyesi için 64, Gaziosmanpaşa Adliyesi için 5 kişi olmak üzere toplam 69 icra kâtibi alınacak.

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3 BİN 233 KİŞİ BAŞVURDU: 384 ALINACAK

Sınava katılan adaylardan 3 dakika içinde yanlışsız ve tekrarsız olacak şekilde toplamda 90 kelime yazmaları istendi. 384 kişinin sözleşmeli kâtip olarak alınacağı uygulama sınavına toplamda 3 bin 233 kişi başvurdu. Uygulama sınavını başarıyla geçen adaylar mülakata girmeye hak kazanacak.

İcra ve zabıt kâtibi adayları, gruplar halinde sınava alınırken, sabahın erken saatlerinde İstanbul Adliyesi C Kapısı girişindeki Atrium alanında sırasını beklerken, yanlarında getirdikleri klavyelerle uygulama sınavına çalışmaya devam etti.

“GÜNÜMÜZ ŞARTLARI İŞ OLANAKLARI ÇOK SIKINTILI”

Sınava giren adaylardan Mehmet Kara (24), yeni mezun olduğunu ve iş olanaklarının sıkıntılı olduğunu söyledi. Daha önce bir yerde çalışmadığını, iş ararken çevresindekilerin önerisiyle bu sınava girmeye karar verdiğini belirterek, "Özel olarak ilgilendiğim bir şey değildi. Ama tabii günümüzün şartları malum. İş olanakları çok sıkıntılı olduğu için başvurdum. Uygulama sınavını geçersek şansımız yüzde 50 diyebilirim” dedi. .

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