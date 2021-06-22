İstanbul'da 6 ilçede hava destekli uyuşturucu operasyonu

İstanbul'da sokakta uyuşturucu satışı yapan şebekeye eş zamanlı operasyon düzenlendi. 6 ilçede, 38 adreste, 42 kişiye yönelik düzenlenen operasyonlarda 32 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'da Bağcılar, Başakşehir, Esenler, Gaziosmanpaşa, Sultangazi ve Sancaktepe ilçelerinde sabah saat 06.00'da torbacı olarak tabir edilen, sokakta uyuşturucu satışı yapan şebekeye eş zamanlı operasyon düzenlendi. 38 adreste 42 kişiye yönelik düzenlenen operasyonda çete lideri olduğu iddia edilen Ahmet M., (27) ile birlikte 32 şüpheli gözaltına alındı. Polis ekiplerince operasyon düzenlene adreslerde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Geniş çaplı yapılan operasyona polis helikopteri, polis özel harekât destek verirken adreslerde yapılan aramalarda narkotik köpekleri de kullanıldı.

Öte yandan, operasyon yapılan adreslerden Bağcılar Göztepe Mahallesi'nde bulunan 1221. Sokak'ta bulunan 4 katlı bir binanın 1'inci katı, Fatih Mahallesi 1847 Sokak'ta bulunan 4 katlı bir binanın en üst katına ve Bağcılar Demirkapı Mahallesi'nde bulunan bir iş hanına yapılan operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.