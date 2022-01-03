DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Prof. Özkan'dan pitbull saldırısında ağır yaralan minik Asiye hakkında güzel haber
225 milyar 368 milyon dolar kaç lira yapar? 225 milyar 368 milyon dolar kaç TL?
Rus kadın, aradığı şifayı Türkiye'de buldu: 'Türk hekimlerine minnettarım'
Erdoğan: 'En fazla ihracat artışı nereye biliyor musunuz? Amerika. Türkiye bunu da başardı'
Anayasa kitapçığını kim fırlattı? Anayasa fırlatma olayı nedir?
Kılıçdaroğlu enflasyon rakamlarını değerlendirdi
Gürcan Karakaş kimdir? TOGG CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş nereli?
Memur-Sen: 'Ek zam' şart olmuştur
Bakan Özer'den 'kaynak destek paketi' açıklaması
Altın fiyatlarında son durum! Gram ve çeyrek altında yükseliş sürüyor mu?
Yeni Malatyaspor'dan transfer bombası: Fredrik Gulbrandsen
Manchester United - Wolverhampton maçını donmadan HD olarak canlı izle!
Aralık ayında en yüksek artış ulaştırmada oldu
2022 Ocak kira zam oranı | Ocak ayı kira artış oranı yüzde kaç? İş yeri kirasına ne kadar zam yapılacak?
Ocak ayı kira artış oranı belli oldu

TIMETURK / GENEL / İstanbul'da 3 ilçede 12 saatlik su kesintisi

İstanbul'da 3 ilçede 12 saatlik su kesintisi

Beşiktaş-Sarıyer isale hattındaki bağlantı çalışmaları nedeniyle 4 Aralık Salı günü 12 saat süreyle Beyoğlu, Beşiktaş ve Şişli'de su kesintisi yaşanacak.

3 Saat Önce
2022-01-03 10:20:06
İstanbul'da 3 ilçede 12 saatlik su kesintisi

İSKİ'den yapılan açıklamada, "Sarayburnu-Beşiktaş-Sarıyer Ø900 mm isale hattı zorunlu deplase bağlantı çalışmaları sebebi ile 04 Ocak 2022 Salı 10:00 - 22:00 saatleri arasında 12 saat süreyle aşağıdaki bölgelere su verilemeyecektir" denildi.

Su alamayacak bölgeler ise şöyle;

BEYOĞLU

Yenişehir, Hacıahmet, İstiklal, Arapcami, Emekyemez, Bereketzade, Müeyyedzade, Şahkulu, Kemankeş Karamustafapaşa, Hacımimi, Evliya Çelebi, Asmalımescit, Tomtom, Firuzağa, Kuloğlu, Kılıçalipaşa, Cihangir, Pürtelaş, Hasanefendi, Ömer Avni ve Gümüşsuyu

BEŞİKTAŞ

Vişnezade, Sinanpaşa, Türkali, Cihannuma, Abbasağa ve Yıldız

ŞİŞLİ

Harbiye, Yayla, Paşa ve Feriköy

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş