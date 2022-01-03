İstanbul'da 3 ilçede 12 saatlik su kesintisi
Beşiktaş-Sarıyer isale hattındaki bağlantı çalışmaları nedeniyle 4 Aralık Salı günü 12 saat süreyle Beyoğlu, Beşiktaş ve Şişli'de su kesintisi yaşanacak.
2022-01-03 10:20:06
İSKİ'den yapılan açıklamada, "Sarayburnu-Beşiktaş-Sarıyer Ø900 mm isale hattı zorunlu deplase bağlantı çalışmaları sebebi ile 04 Ocak 2022 Salı 10:00 - 22:00 saatleri arasında 12 saat süreyle aşağıdaki bölgelere su verilemeyecektir" denildi.
Su alamayacak bölgeler ise şöyle;
BEYOĞLU
Yenişehir, Hacıahmet, İstiklal, Arapcami, Emekyemez, Bereketzade, Müeyyedzade, Şahkulu, Kemankeş Karamustafapaşa, Hacımimi, Evliya Çelebi, Asmalımescit, Tomtom, Firuzağa, Kuloğlu, Kılıçalipaşa, Cihangir, Pürtelaş, Hasanefendi, Ömer Avni ve Gümüşsuyu
BEŞİKTAŞ
Vişnezade, Sinanpaşa, Türkali, Cihannuma, Abbasağa ve Yıldız
ŞİŞLİ
Harbiye, Yayla, Paşa ve Feriköy
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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