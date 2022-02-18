İstanbul'da 20 Şubat Pazar yağmur yağacak mı? İstanbul'da hafta sonu nasıl olacak?(19-20 Şubat)

Hafta içinin son günü İstanbul'da yağmur başlayınca İstanbul'da 20 Şubat Pazar yağmur yağacak mı? İstanbul'da hafta sonu nasıl olacak? sorusu pek çok kişi tarafından sorulmaya başlandı. İstanbul'da hafta sonu için yani Cumartesi ve Pazar günü için planı olan vatandaşlar şimdiden hava durumunu takip etmeye başladı. Meteoroloji'den alınan İstanbul hava durumu tahminlerine göre İstanbul'da kapalı ve er yer yağmurlu bir gün bekleniyor.

Hafta içinin son günü İstanbul'da yağmur başlayınca İstanbul'da 20 Şubat Pazar yağmur yağacak mı? İstanbul'da hafta sonu nasıl olacak? sorusu pek çok kişi tarafından sorulmaya başlandı. İstanbul'da hafta sonu için yani Cumartesi ve Pazar günü için planı olan vatandaşlar şimdiden hava durumunu takip etmeye başladı. Meteoroloji'den alınan İstanbul hava durumu tahminlerine göre İstanbul'da kapalı ve er yer yağmurlu bir gün bekleniyor.

İstanbul milyonlarca insanın yaşadığı büyük bir metropol. Kış aylarının son zamanlarını yaşadığımız İstanbul'da bir süredir havalar güneşli gidiyordu. Cuna gününe gelindiğinde İstanbul'da başlayan yağmur hafta sonu için dışarıda planı olan vatanadşları endişelendirdi. İstanbul'da 19 Şubat Cumartesi ve 20 Şubat Pazar günü havanın nasıl olacağını araştıranların sayısı oldukça fazla. İstanbul hava durumu tahminlerine göre işte son durum;

İstanbul'da 20 Şubat Pazar yağmur yağacak mı?

İstanbul'da 20 Şubat Pazar günü yağmur yağması beklenmiyor. Ancak yer yer kapalı ve bulutlu bir gün olması bekleniyor. Ancak Cumartesi günü için ise aynı şeyi söylemek pek mümkün değil.

19 Şubat Pazar günü İstanbul'da yağmur var mı?

19 Şubat Cumartesi günü İstanbul'da kapalı ve nemli bir gün bekleniyor. İstanbul'da Cumartesi günü yer yer yağmur yağma olasılığı da mevcut. Dışarı çıkacak olan vatandaşlar şemsiyelerini almaları önerilir.

İstanbul hava durumu (19-20 Şubat)

İstanbul'da Cuma günü başlayan yağmurlu hava hava hafta sonu etkisini kaybedecek. Cumartesi günü kapalı ve bulutlu bir gün beklenirken yağmur yağma olasılığı da mevcut. Pazar günü ise parçalı bulutlu bir gün bekleniyor. Pazar günü yağmur yağma olasılığı ise zayıf.

Meteoroloji nedir?

Meteoroloji, atmosferde meydana gelen hava olaylarının oluşumunu, gelişimini ve değişimini nedenleri ile inceleyen ve bu hava olaylarının canlılar ve dünya açısından doğuracağı sonuçları araştıran bir bilim dalı. Türkçeye, Fransızca météorologie sözcüğünden geçmiştir. Ayrıca meteoroloji bilimi, Dünya'daki atmosferin (diğer gezegenler de dahil olabilir) her türlü fiziksel, dinamik ve kimyasal durumuyla ve yeryüzüne yakın atmosfer ile etkileşimleriyle ilgilenmektedir.

Atmosferin özellikle alt katmanlarında meydana gelen hava olaylarının oluşumunu ve değişimini nedenleriyle inceler ve kısa dönemli tahminler yapmayı amaçlar. Matematik, coğrafya, istatistik ve fizikten yararlanır.

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