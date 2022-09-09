İstanbul'da 15 milyon TL değerinde kayı dışı kanser ilacı ele geçirildi

İstanbul Emniyeti Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından başkaları adına reçetelendirilip SGK fatura edilmiş kanser ilaçlarını satan şebekeye yapılan operasyonda piyasa değeri 15 milyon lirayı aşan ilaç ele geçirildi.

İstanbul Emniyeti Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, başkaları adına reçetelendirilip SGK fatura edilmiş kanser ilaçlarını satan bir şebekeye operasyon düzenledi. Operasyona, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ve Kağıthane İlçe Sağlık Müdürlüğü de destek verdi.

10 kişinin gözaltına alındığı operasyonda, piyasa değeri 15 milyon lirayı aşan ilaç ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde sergilendi ve operasyona ilişkin şu bilgileri paylaştı:

SGK'YA FATURA EDİLMİŞ

Başkaları adına reçetelendirilip SGK'ya fatura edilmiş kanser ilaçlarının Kağıthane ilçesinde bulunan kayıt dışı bir depoda stoklandığı bilgisi üzerine çalışma başlatıldı. Böylece yüksek miktarda kamu zararına sebep olunduğu ve kamu kuruluşlarının zarara uğratıldığı tespit edildi. Operasyonda ilaçların, saklama koşulları belirsiz ve halk sağlığını tehdit eden bir alanda tutulduğu tespit edildi.

10 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Elde edilen bulgular ışığında 7 Eylül'de harekete geçildi. Değişik adreslere eş zamanlı operasyon yapılarak kanser ilaçlarını usulsüz bir şekilde alıp satan 10 şüpheli gözaltına alındı.

Kayıt dışı depoya yapılan baskında, 500 bin miligram solüsyon içerikli çözelti ve şurup, bin 110 adet Flakon, 2 bin gram krem, piyasa değeri 15 milyon liranın üzerinde olan 50 bin adet film ve tablet olmak üzere ilaç ele geçirildi." (ANKA)