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İstanbul'da 14 mahallede seçim heyecanı

Türkiye genelinde bugün 753 yerde yapılan muhtar seçiminde, İstanbul'da da 14 mahalle, yeni muhtarlarını belirleyecek. 71 bin seçmenin oy kullanacağı İstanbul'da 11'i kadın 62 muhtar adayı yarışıyor.

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06.06.2021 10:19:15
İstanbul'da 14 mahallede seçim heyecanı

Türkiye genelinde bugün 753 yerde yapılan muhtar seçiminde, İstanbul'da da 14 mahalle, yeni muhtarlarını belirleyecek. 71 bin seçmenin oy kullanacağı İstanbul'da 11'i kadın 62 muhtar adayı yarışıyor.

Ölüm ya da farklı nedenlerle muhtarlıkları düşen mahalle ve köylerde Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından bugün ara seçimler yapılıyor. Türkiye genelinde 753 yerde sandığa gidilecek seçimde, İstanbul'da da 14 mahalle yeni muhtarlarını belirleyecek.

11'İ KADIN 62 ADAY YARIŞIYOR

71 bin seçmen sandık başına gideceği İstanbul'da muhtarlık için toplam 62 aday yarışırken, adayların 11'ini kadınlar oluşturuyor. Bayrampaşa Vatan Mahallesi'nde 6, Kağıthane Telsizler Mahallesi'nde 4, Eyüpsultan Silahtarağa Mahallesi'nde 3, Beşiktaş Cihannüma Mahallesi'nde 2, Maltepe Büyükbakkalköy Mahallesi'nde 3, Güngören Sanayi Mahallesi'nde 7, Şişli Mecidiyeköy Mahallesi'nde 10, Şişli Feriköy Mahallesi'nde 3, Çatalca'da Ormanlı Mahallesi'nde 7, Kaleiçi Mahallesi'nde 5, Beyoğlu'nda Asmalı Mescit Mahallesi'nde 2, Kalyoncu Kulluğu Mahallesi'nde 5, Katipmustafa Çelebi Mahallesi'nde 3 ve Beykoz Anadolu Kavağı Mahallesi'nde 2 aday bulunuyor. Mecidiyeköy 3, Ormanlı, Anadolu Kavağı, Feriköy, Katipmustafa Çelebi, Asmalı Mescit, Cihannüma, Vatan ve Sanayi mahallelerinde birer kadın, muhtarlık için mücadele edecek.

HES KODU OLMAYANLAR ALINMADI

Seçim heyecanı yaşanan mahallelerden biri olan Güngören Sanayi Mahallesi'nde de hazırlıklar sabah 07.00'da başladı. Oylama öncesi Gündoğdu İlkokulu'na gelen görevliler, 30 sandıkta yapılacak seçimler için sınıfları hazırladı. Zarflar ve sandıklar mühürlendi, sınıflar numaralandırıldı. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı okulda polis ekipleri, HES kodu sorgulaması yaptı, HES kodu olmayan görevliler ve seçmenler okula alınmadı. 9001 seçmenin oy kullanacağı seçimde, 08.00'da başlayan oylama işlemi saat 17.00'da sona erecek.

“ZOR BİR SEÇİM OLACAK”

Muhtar adaylarından Ünal Yılmaz, “Seçimlerin mahallemiz için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Diğer aday arkadaşlara da başarılar diliyorum. Zor bir seçim olacak. Biliyorsunuz ara bir seçim. Ara seçimlerde adaylar biraz daha fazla oluyor. Biraz daha sıkışık oluyor. Pandemi sürecinde, sokağa çıkma yasağında olsun, öğrenciler de sınavda zaten bugün. Allah hakkımızda hayırlısını nasip etsin” diye konuştu.

“MAHALLEMİZE DAHA İYİ HİZMET EDECEK OLAN KAZANSIN”

Oyunu kullanan adaylardan Abdülkadir Sofuoğulları ise, “Bu yarışta biz de varız. Oyumuzu kullanmaya geldik. İnşallah iyi olan değil de mahallemize daha iyi hizmet edecek olan kazanır. İnşallah bu süreçte de iyi olan biz olacağız” dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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