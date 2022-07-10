İstanbul'da 128 daire, 12 iş yeri, 3 fabrika su baskınlarından etkilendi

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 128 daire, 12 iş yeri, 3 fabrikanın su baskınlarından etkilendiğini söyledi. Yerlikaya ayrıca bugün 22.00'ye kadar şiddetli yağış uyarısının sürdüğünü hatırlatarak vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentte etkili olan kuvvetli yağışla ilgili açıklamalarda bulundu.

"797 ihbar geldi, 266'sı Esenyurt'tan yapıldı"

Gece saatlerinde başlayan sağanağın su baskınlarına dönüşmesiyle çok sayıda ihbar geldiğini belirten Yerlikaya şöyle konuştu:

"Bugünün ilk saatlerinden itibaren şehrimizde şiddetli yağışlarla birlikte pek çok yerden su baskınları noktasında ihbarlar geldi. Geceden bu yana toplam 797 ihbar yapıldı, 266'sı Esenyurt'tan geldi. Ekiplerimiz büyük bir hassasiyetle ve hızlıca hareket ederek vatandaşlarımız ikaz edildi."

"128 daireden 70'inin tahliyesi yapıldı"

128 daire, 12 iş yeri, 3 fabrika su baskınlarından etkilendiğini belirten Yerlikaya, "Şükürler olsun ki can kaybımız yok. 128 daireden 70 civarında tahliyeleri yapıldı. Hasar tespit ve zarar tespit komisyonları kuruldu, onlar çalışıyor. Bu akşam olmadan her iki tespiti de tamamlamış olacağız. Bugün su basan iş yerlerini ve evlerini tahliye edeceğiz, temizlenmesi de birkaç gün içinde yapılacak. Bakanımızın da talimatıyla ilk etapta vatandaşlarımıza Evleri su basanlara 5'er bin lira, iş yerleri su basanlara ise 10'ar bin lira yardımları da Kaymakamlığımız koordine ediyor, onları da süratle vatandaşlarımıza ulaştırmış olacağız " dedi.

"Şiddetli yağış 22.00'ye kadar sürecek"

Kuvvetli yağışın akşam saatlerine kadar devam edeceği uyarısını hatırlatan Vali Yerlikaya vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı:

"22.00'ye kadar şiddetli yağış uyarısı devam ediyor. Ben sizler aracılığıyla su baskınından etkilenen tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun diyorum. Bütün hemşehrilerimizin bayramlarını tebrik ediyorum. Beterinden, tekrarından korusun diye dua ediyorum."

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