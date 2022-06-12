İstanbul'da 1104 düzensiz göçmen yakalandı

İstanbul genelinde gerçekleştirilen uygulamada, ülkede yasal kalış hakları olmayan 1104 düzensiz göçmen yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, dün, ilgili birimlerin katılımıyla kent genelinde, vatandaşların yoğun olduğu park, sahil gibi kamusal alanlarda düzensiz göçmen uygulaması yapıldı.

Uygulama kapsamında ülkede yasal kalış hakları olmayan 1104 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine teslim edilecek. .