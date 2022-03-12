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TIMETURK / GENEL / İstanbul Boğazı'nda sürüklenen gemi kurtarıldı

İstanbul Boğazı'nda sürüklenen gemi kurtarıldı

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü altında dümen arızası nedeniyle sürüklenen 183 metre uzunluğundaki geminin kurtarıldığını bildirdi.

3 Saat Önce
2022-03-12 08:13:43
İstanbul Boğazı'nda sürüklenen gemi kurtarıldı

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "15 Temmuz Şehitler Köprüsü altında dümen arızası nedeniyle sürüklenen 183 metre boyundaki ATOLL isimli tanker için, KURTARMA-6, KURTARMA-7 ve KURTARMA-11 römorkörlerimiz ile KEGM-3 botumuz ivedilikle bölgeye sevk edilerek gemi, Kuruçeşme'ye demirletildi." ifadeleri kullanıldı.

Çalışmaların ardından ATOLL isimli gemi, Kıyı Emniyetine bağlı ekipler tarafından Ahırkapı'ya çekildi. .

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