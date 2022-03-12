İstanbul Boğazı'nda sürüklenen gemi kurtarıldı
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü altında dümen arızası nedeniyle sürüklenen 183 metre uzunluğundaki geminin kurtarıldığını bildirdi.
2022-03-12 08:13:43
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "15 Temmuz Şehitler Köprüsü altında dümen arızası nedeniyle sürüklenen 183 metre boyundaki ATOLL isimli tanker için, KURTARMA-6, KURTARMA-7 ve KURTARMA-11 römorkörlerimiz ile KEGM-3 botumuz ivedilikle bölgeye sevk edilerek gemi, Kuruçeşme'ye demirletildi." ifadeleri kullanıldı.
Çalışmaların ardından ATOLL isimli gemi, Kıyı Emniyetine bağlı ekipler tarafından Ahırkapı'ya çekildi. .
YORUMLAR (0)