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TIMETURK / GENEL / İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü açıldı

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü açıldı

İstanbul Boğazı'nda makinesi arızalanan tankerdeki sorunun giderildiği, gemi trafiğinin saat 13.30 itibarıyla çift yönlü açıldığı bildirildi.

4 Saat Önce
2021-12-15 12:45:09
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü açıldı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İstanbul Boğazı Keçilik Koyu mevkisinde Ahmet Telli isimli tankerin makine arızası yaşadığı belirtildi.

Tankerin yanında olan Kurtarma-10 römorkörünün yanı sıra İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri koordinasyonunda Kurtarma-7 römorkörü, KEGM-5 botu ve kılavuz kaptanın tankere yönlendirildiği aktarılan açıklamada, "İstanbul Boğazı gemi trafiği askıya alındı." bilgisi verildi.

İstanbul Valiliği de tankere, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü kurtarma römorkörleri ile Sahil Güvenlik ve Marmara Boğazlar Bölge Komutanlığı ekipleri tarafından müdahale edildiğini bildirdi.

Makine arızası giderilen tanker, Kıyı Emniyeti römorkörleri eşliğinde Ahırkapı'ya demirletildi.

İstanbul Boğazı'nda askıya alınan gemi trafiği de saat 13.30 itibarıyla çift yönlü açıldı.

 

 

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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