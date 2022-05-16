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TIMETURK / GENEL / İstanbul Boğazı'nda denizanası istilası

İstanbul Boğazı'nda denizanası istilası

Arnavutköy sahilinde yüzeyi istila eden denizanaları tedirginliğe yol açtı. Denize atılan çöpler de çirkin bir görüntü oluşturdu.

2 Saat Önce
2022-05-16 10:06:02
İstanbul Boğazı'nda denizanası istilası

Beşiktaş ilçesinin Arnavutköy sahili, olta balıkçılarının, yürüyüş yapmak ve deniz havası almak isteyenlerin tercih ettiği noktalar arasında yer alıyor. Bu önemli uğrak noktasında, son günlerde deniz yüzeyinde çok sayıda denizanası birikti. Denizanalarının yanı sıra, deniz yüzeyindeki poşet, kova, tenis topu gibi çöpler dikkat çekti.

Balıkçılar oltalarına çok sayıda denizanası ve çöpün takıldığını dile getirdi. Sahilde balık tutan Fatih Karakuş, “Çok kirliydi, denizanaları sabah dalga ile karşı tarafa doğru gitti. Bayağı kirli ve pis. Oltamıza poşetler takılıyor. Yapacak bir şey yok, atıyorlar. 2 tane çöp kutusu koymuşlar. Biz oltamıza takılanı çöp kutusuna atıyoruz. O çöp kutuları oraya süs için konulmamış. Bazı kişiler, 'Biz çöp atmazsak belediye işçileri ne yapacak?' diyor ve atıyor" dedi.

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